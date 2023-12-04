Пермским школьникам разрешено не ходить в школу при -28

04 декабря 2023 в 17:51 Размер текста - 17 +

Ученики 5-9 классов могут не посещать школу при -28 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Пермском крае родители могут не отправлять своих детей в школу во время морозов. Нижняя отметка, дающая право не ходить в школу, зависит от класса, где учится ребенок. Об этом сообщается на сайте администрации губернатор и правительства Пермского края. «Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу: -25-28 градусов по Цельсию — 1-4 классы; -28-30 градусов по Цельсию — 1-9 классы», — говорится на сайте. При температуре ниже -30 обычно отменяются занятия во всех классах. Если родители примут решение не отправлять детей в школу, то они должны уведомить об этом классного руководителя. Решение об отмене занятий в школе может принять как департамент образования муниципалитета, так и руководство школы.

В Пермском крае родители могут не отправлять своих детей в школу во время морозов. Нижняя отметка, дающая право не ходить в школу, зависит от класса, где учится ребенок. Об этом сообщается на сайте администрации губернатор и правительства Пермского края. «Рекомендованы следующие температурные показатели, при которых возможно не ходить в школу: -25-28 градусов по Цельсию — 1-4 классы; -28-30 градусов по Цельсию — 1-9 классы», — говорится на сайте. При температуре ниже -30 обычно отменяются занятия во всех классах. Если родители примут решение не отправлять детей в школу, то они должны уведомить об этом классного руководителя. Решение об отмене занятий в школе может принять как департамент образования муниципалитета, так и руководство школы.