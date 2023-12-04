Екатеринбург застрял в 10-балльных пробках

04 декабря 2023 в 18:20 Размер текста - 17 +

Стоят десятки магистралей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Екатеринбурга 4 декабря застряли в десятибалльных пробках. Заторы образовались к вечернему часу пик. Дорожная обстановка в Екатеринбурге к 18 часам накалилась до предела: стоят десятки основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. «Стоят» проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали.



Ситуация на дорогах обострена из-за обильных снегопадов, последствия которых в городе не устранены до сих пор. Неубранные дороги также являются причинами ДТП, которые тормозят движение. Дорожная обстановка в Екатеринбурге Яндекс.Карты

Жители Екатеринбурга 4 декабря застряли в десятибалльных пробках. Заторы образовались к вечернему часу пик. Дорожная обстановка в Екатеринбурге к 18 часам накалилась до предела: стоят десятки основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. «Стоят» проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали. Ситуация на дорогах обострена из-за обильных снегопадов, последствия которых в городе не устранены до сих пор. Неубранные дороги также являются причинами ДТП, которые тормозят движение.