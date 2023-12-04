Екатеринбург застрял в 10-балльных пробках

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Виды Екатеринбурга, снег, пробка, город екатеринбург, плотинка, снежная погода
Стоят десятки магистралей Фото:

Жители Екатеринбурга 4 декабря застряли в десятибалльных пробках. Заторы образовались к вечернему часу пик.

Дорожная обстановка в Екатеринбурге к 18 часам накалилась до предела: стоят десятки основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. «Стоят» проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали.

Ситуация на дорогах обострена из-за обильных снегопадов, последствия которых в городе не устранены до сих пор. Неубранные дороги также являются причинами ДТП, которые тормозят движение.

Дорожная обстановка в Екатеринбурге
Дорожная обстановка в Екатеринбурге

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Жители Екатеринбурга 4 декабря застряли в десятибалльных пробках. Заторы образовались к вечернему часу пик. Дорожная обстановка в Екатеринбурге к 18 часам накалилась до предела: стоят десятки основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. «Стоят» проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали. Ситуация на дорогах обострена из-за обильных снегопадов, последствия которых в городе не устранены до сих пор. Неубранные дороги также являются причинами ДТП, которые тормозят движение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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