Екатеринбург застрял в 10-балльных пробках

Жители Екатеринбурга 4 декабря застряли в десятибалльных пробках. Заторы образовались к вечернему часу пик.
Дорожная обстановка в Екатеринбурге к 18 часам накалилась до предела: стоят десятки основных городских магистралей. В частности, с минимальной скоростью транспорт движется по улицам Белинского, Куйбышева, Малышева, Московская, Восточная, Челюскинцев, Сулимова, Бебеля, Московская, Шефская. «Стоят» проспекты Космонавтов и Ленина, ЕКАД, а также другие магистрали.
Ситуация на дорогах обострена из-за обильных снегопадов, последствия которых в городе не устранены до сих пор. Неубранные дороги также являются причинами ДТП, которые тормозят движение.
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