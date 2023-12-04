В наступлении ВСУ используют подростков-сирот

Полковник Алехин: в Харьков прибыли подростки для прорыва ВСУ в Белгороде

05 декабря 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В ВСУ вербуют детей и стариков, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В зону спецоперации прибыли подростки-сироты, которых используют ВСУ для наступательных операцией на Харьковском направлении. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, ссылаясь на данные собственных источников с передовой. «В одном из учебных центров Западной Украины готовят подростков из числа сирот в возрасте 14-15 лет. Первая партия уже прибыла на Харьковское направление. Их используют в качестве водителей квадроциклов, на которые устанавливают „кочующие“ минометы. Данный факт подтвердился уже неоднократно. Наши ребята, которые участвуют в боевых действиях, рассказали, что на границе Шебекинского городского округа (Белгородская область) и Харьковской области, где ВСУ буквально несколько дней назад пытались осуществить прорыв, как раз были эти подростки», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, помимо совсем юного поколения сейчас Киев активно ведет мобилизацию и мужчин зрелого, пожилого возраста. «В военкоматах, в частности города Харькова, висит призыв: „счастливая старость возможна“. Это означает, что сейчас они массово вновь пытаются набрать в состав теробороны мужчин, которым за 50 и уже даже за 60, которые служили в Советской армии, и в лучшем случае могут только помнить, как разбирается и собирается автомат Калашникова», — отметил эксперт Половник Запаса объяснил, что мобилизационный ресурс Украины сократился в два раза. «Сейчас гребут всех подряд, потому что мобилизационный ресурс у них значительно уменьшается. Если вначале они заверяли, что он три миллиона, то сейчас в лучшем случае полтора миллиона готовых поставить в строй. Потери сумасшедшие и дыры пытаются заткнуть именно представителями терорбоны», — заключил собеседник URA.RU. Ранее военкор РИА Новости Андрей Коц рассказал, что на Украине с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где взращивают будущих боевиков. Он заверял, что в будущем эти дети еще проявят себя. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зону спецоперации прибыли подростки-сироты, которых используют ВСУ для наступательных операцией на Харьковском направлении. Об этом в беседе с URA.RU сообщил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, ссылаясь на данные собственных источников с передовой. «В одном из учебных центров Западной Украины готовят подростков из числа сирот в возрасте 14-15 лет. Первая партия уже прибыла на Харьковское направление. Их используют в качестве водителей квадроциклов, на которые устанавливают „кочующие“ минометы. Данный факт подтвердился уже неоднократно. Наши ребята, которые участвуют в боевых действиях, рассказали, что на границе Шебекинского городского округа (Белгородская область) и Харьковской области, где ВСУ буквально несколько дней назад пытались осуществить прорыв, как раз были эти подростки», — сказал Геннадий Алехин. По его словам, помимо совсем юного поколения сейчас Киев активно ведет мобилизацию и мужчин зрелого, пожилого возраста. «В военкоматах, в частности города Харькова, висит призыв: „счастливая старость возможна“. Это означает, что сейчас они массово вновь пытаются набрать в состав теробороны мужчин, которым за 50 и уже даже за 60, которые служили в Советской армии, и в лучшем случае могут только помнить, как разбирается и собирается автомат Калашникова», — отметил эксперт Половник Запаса объяснил, что мобилизационный ресурс Украины сократился в два раза. «Сейчас гребут всех подряд, потому что мобилизационный ресурс у них значительно уменьшается. Если вначале они заверяли, что он три миллиона, то сейчас в лучшем случае полтора миллиона готовых поставить в строй. Потери сумасшедшие и дыры пытаются заткнуть именно представителями терорбоны», — заключил собеседник URA.RU. Ранее военкор РИА Новости Андрей Коц рассказал, что на Украине с 2014 года действуют националистические лагеря для детей, где взращивают будущих боевиков. Он заверял, что в будущем эти дети еще проявят себя.