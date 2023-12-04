Гергиев назначен сопредседателем Союза театральных деятелей России

Кандидатуру Валерия Гергиева поддержало большинство депутатов
Российский дирижер Валерий Гергиев был избран сопредседателем Союза театральных деятелей России. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов.
«Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что назначение Гергиева на эту должность поддержало большинство делегатов, после предложения Народного артиста России Владимира Машкова.
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