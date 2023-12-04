Гергиев назначен сопредседателем Союза театральных деятелей России

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Пресс-подход с участием Валерия Гергиева по Пасхальному фестивалю. Екатеринбург, портрет, гергиев валерий
Кандидатуру Валерия Гергиева поддержало большинство депутатов Фото:

Российский дирижер Валерий Гергиев был избран сопредседателем Союза театральных деятелей России. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов.

«Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что назначение Гергиева на эту должность поддержало большинство делегатов, после предложения Народного артиста России Владимира Машкова.

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Российский дирижер Валерий Гергиев был избран сопредседателем Союза театральных деятелей России. Его кандидатуру поддержало большинство делегатов. «Валерий Гергиев избран сопредседателем Союза театральных деятелей России», — сообщает РИА Новости. Там добавили, что назначение Гергиева на эту должность поддержало большинство делегатов, после предложения Народного артиста России Владимира Машкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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