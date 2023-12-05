В Госдуме заявили, что уже работают по вопросу амнистии части россиянок

Павел Крашенников сообщил, что тема требует криминологических оснований
Депутаты уже прорабатывают вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
«Прорабатываем данный вопрос», — заявил Крашенников в беседе с ТАСС. Он отметил, что данный вопрос требует криминологических оснований.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы, передает телеканал 360. Он отметил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны.
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