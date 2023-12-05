В Госдуме заявили, что уже работают по вопросу амнистии части россиянок

Крашенников: прорабатывается вопрос об амнистии некоторых россиянок
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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Павел Крашенников сообщил, что тема требует криминологических оснований Фото:

Депутаты уже прорабатывают вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

«Прорабатываем данный вопрос», — заявил Крашенников в беседе с ТАСС. Он отметил, что данный вопрос требует криминологических оснований.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы, передает телеканал 360. Он отметил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны.

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Депутаты уже прорабатывают вопрос об амнистии некоторых категорий женщин, отбывающих наказание. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. «Прорабатываем данный вопрос», — заявил Крашенников в беседе с ТАСС. Он отметил, что данный вопрос требует криминологических оснований. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что следует принять решения по «амнистии некоторых категорий женщин», находящихся в местах лишения свободы, передает телеканал 360. Он отметил, что политические репрессии не должны повторяться в истории страны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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