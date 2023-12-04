Курганских студентов перевели на дистант из-за роста заболеваемости

Студентов Курганского технологического колледжа перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Мера принята для двух групп КТК, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования Курганской области.
«Две группы студентов Курганского технологического колледжа переведены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью», — сообщили в департаменте. Другие средние образовательные учреждения региона о дистанте для студентов не заявляли.
По данным депобра на 5 декабря, в Курганской области 44 школы и 22 детских садика частично закрыты на карантин. Решение о закрытии принимают руководители образовательных организаций, когда в классах или группах количество заболевших превышает 20% от общего числа учащихся.
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