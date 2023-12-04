Курганских студентов перевели на дистант из-за роста заболеваемости

05 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Две группы КТК будут учиться дистанционно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Студентов Курганского технологического колледжа перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Мера принята для двух групп КТК, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования Курганской области. «Две группы студентов Курганского технологического колледжа переведены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью», — сообщили в департаменте. Другие средние образовательные учреждения региона о дистанте для студентов не заявляли. По данным депобра на 5 декабря, в Курганской области 44 школы и 22 детских садика частично закрыты на карантин. Решение о закрытии принимают руководители образовательных организаций, когда в классах или группах количество заболевших превышает 20% от общего числа учащихся.

Студентов Курганского технологического колледжа перевели на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ. Мера принята для двух групп КТК, сообщили URA.RU в пресс-службе департамента образования Курганской области. «Две группы студентов Курганского технологического колледжа переведены на дистанционное обучение в связи с заболеваемостью», — сообщили в департаменте. Другие средние образовательные учреждения региона о дистанте для студентов не заявляли. По данным депобра на 5 декабря, в Курганской области 44 школы и 22 детских садика частично закрыты на карантин. Решение о закрытии принимают руководители образовательных организаций, когда в классах или группах количество заболевших превышает 20% от общего числа учащихся.