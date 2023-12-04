Старшеклассники из ХМАО пожаловались Екатерине Мизулиной из-за актировок

05 декабря 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Скрины с обращениями югорчан Мизулина выложила в своем telegram-канале Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ученики старших классов из Сургута обратились к общественнице Екатерине Мизулиной за помощью. Школьники возмущены тем, что вынуждены в мороз -30 ходить на уроки. Скриншоты обращений подростков Мизулина разместила в своем telegram-канале. «Я проживаю в городе Сургут, сейчас у нас морозы, сегодня утром было -29, но даже начальная школа ходила в школу. Завтра показывает, что будет -34, но актировки даже не показывают», — написал один из сургутских школьников. Его жалобу подхватили и другие старшеклассники. «По ощущениям погода аж -35/-38. В школу идти просто невозможно, ужасно холодно, даже не смотря на то, как ты одет», — дополнила десятиклассница из Сургута. Подростки предлагают пересмотреть температурные нормы актированных дней, так как, по их словам, ходить даже в -25 градусов мороза куда-либо невозможно. Кроме школьников из ХМАО, свои жалобы по поводу актировок в адрес Мизулиной направили подростки из ЯНАО. Сама общественница призвала их в будущем писать жалобы, указывая номера школ. Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО отменили 4 декабря занятия в школах у первой смены с 1-го по 4-й класс. На момент объявления во многих городах температура составила -27 градусов со слабым ветром.

Ученики старших классов из Сургута обратились к общественнице Екатерине Мизулиной за помощью. Школьники возмущены тем, что вынуждены в мороз -30 ходить на уроки. Скриншоты обращений подростков Мизулина разместила в своем telegram-канале. «Я проживаю в городе Сургут, сейчас у нас морозы, сегодня утром было -29, но даже начальная школа ходила в школу. Завтра показывает, что будет -34, но актировки даже не показывают», — написал один из сургутских школьников. Его жалобу подхватили и другие старшеклассники. «По ощущениям погода аж -35/-38. В школу идти просто невозможно, ужасно холодно, даже не смотря на то, как ты одет», — дополнила десятиклассница из Сургута. Подростки предлагают пересмотреть температурные нормы актированных дней, так как, по их словам, ходить даже в -25 градусов мороза куда-либо невозможно. Кроме школьников из ХМАО, свои жалобы по поводу актировок в адрес Мизулиной направили подростки из ЯНАО. Сама общественница призвала их в будущем писать жалобы, указывая номера школ. Ранее URA.RU писало о том, что во многих городах ХМАО отменили 4 декабря занятия в школах у первой смены с 1-го по 4-й класс. На момент объявления во многих городах температура составила -27 градусов со слабым ветром.