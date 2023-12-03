В городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для части учеников

Во многих городах ХМАО отменили 4 декабря занятия в школах у первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия 4 декабря у первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления во многих городах температура составила -27 градусов. Ветер везде слабый до четырех метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
В большей части городов Югры занятия отменены: в Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Ханты-Мансийске, Сургуте. Не отменили занятия в Югорске и Урае, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
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