03 декабря 2023
02 декабря 2023
01 декабря 2023

В городах ХМАО из-за морозов отменили занятия для части учеников

«Госуслуги»: в ХМАО из-за морозов отменили занятия для учеников первой смены
© Служба новостей «URA.RU»
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1 января. Челябинск, холод, зима, погода, солнце, виды города, мороз
Почти во всех городах ХМАО ввели актировку на первую смену с 1-го по 4-й класс Фото:

Во многих городах ХМАО отменили 4 декабря занятия в школах у первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия 4 декабря у первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления во многих городах температура составила -27 градусов. Ветер везде слабый до четырех метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

В большей части городов Югры занятия отменены: в Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Ханты-Мансийске, Сургуте. Не отменили занятия в Югорске и Урае, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.

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Во многих городах ХМАО отменили 4 декабря занятия в школах у первой смены с 1-го по 4-й класс. Информация размещена на портале «Госуслуги». «Занятия 4 декабря у первой смены с 1-го по 4-й класс отменяются. На момент объявления во многих городах температура составила -27 градусов. Ветер везде слабый до четырех метров в секунду», — говорится в сообщении об актировке. В большей части городов Югры занятия отменены: в Пыть-Яхе, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Ханты-Мансийске, Сургуте. Не отменили занятия в Югорске и Урае, так как температурные условия не превышают пороговых для объявления актировки первой смены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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