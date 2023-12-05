Эпидемиолог Гундаров прокомментировал ситуацию с коклюшем в России

05 декабря 2023 в 14:14 Размер текста - 17 +

По словам эксперта, коклюш характеризуется периодическими вспышками Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Опровержение фейковой информации В регионах России фиксируются лишь вспышки заболеваемости коклюшем, ситуация контролируется. Об этом URA.RU рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. В ряде российских СМИ начала распространяться информация о том, что в некоторых регионах России началась эпидемия коклюша. В частности, в Свердловской, Челябинской областях, а также в Республике Татарстан. Однако данные об эпидемии не являются корректными. В регионах зафиксировали лишь всплеск заболеваемости. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Коклюш характеризуется периодическими вспышками. Не стоит поддаваться панике», — отметил в разговоре с агентством Игорь Гундаров. Роспотребнадзор ранее также отмечал, что ситуация с коклюшем в российских регионах является контролируемой. «С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц», — сообщается на официальном сайте ведомства.

В регионах России фиксируются лишь вспышки заболеваемости коклюшем, ситуация контролируется. Об этом URA.RU рассказал специалист в области эпидемиологии и медицинской статистики Игорь Гундаров. В ряде российских СМИ начала распространяться информация о том, что в некоторых регионах России началась эпидемия коклюша. В частности, в Свердловской, Челябинской областях, а также в Республике Татарстан. Однако данные об эпидемии не являются корректными. В регионах зафиксировали лишь всплеск заболеваемости. Об этом URA.RU стало известно в рамках совместного с «Лапша Медиа» проекта по опровержению фейков. «Коклюш характеризуется периодическими вспышками. Не стоит поддаваться панике», — отметил в разговоре с агентством Игорь Гундаров. Роспотребнадзор ранее также отмечал, что ситуация с коклюшем в российских регионах является контролируемой. «С 2023 года, после снятия ограничений, в РФ, как и во многих странах мира, отмечается очередной циклический подъем заболеваемости корью и коклюшем. Подобные всплески наблюдаются каждые 4-6 лет и связаны с накоплением пула не иммунных к данным инфекциям лиц», — сообщается на официальном сайте ведомства.