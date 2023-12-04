04 декабря 2023

Текслер анонсировал продление набережных в Челябинске до «Родника»

© Служба новостей «URA.RU»
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Прямая линия с Текслером. Челябинск
Отвечая на вопросы, Алексей Текслер уточнял некоторые моменты у глав муниципалитетов, в том числе у мэра Челябинска Натальи Котовой Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона 5 декабря анонсировал строительство новых набережных в областном центре. По его словам, набережные вдоль реки Миасс обустроят до ТРК «Родник» на улице Северо-Крымской.

«Со следующего года мы начнем строить новые набережные. Речь идет об участке от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успеем включить в наши планы и участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. В результате сеть набережных дойдет от нынешних набережных до ТРК „Родник“, до улицы Северо-Крымской», — заявил Текслер.

По словам Текслера, в реализацию проекта строительства набережных инвестируют не только бюджетные, но и частные средства. Набережная реки Миасс будет обустроена не только со стороны ЖК «Манхэттен», но и со стороны улицы Братьев Кашириных.

Как заявил Текслер, те участки набережной, которые уже обустроены, от района Сквера искусств и ТРК «Мегаполис» до Свердловского проспекта, стали современным, комфортным пространством, где можно провести время на различных мероприятиях. Он напомнил, что в районе набережной появился сад камней, а у дворца «Юность» — новый сквер.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона 5 декабря анонсировал строительство новых набережных в областном центре. По его словам, набережные вдоль реки Миасс обустроят до ТРК «Родник» на улице Северо-Крымской. «Со следующего года мы начнем строить новые набережные. Речь идет об участке от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успеем включить в наши планы и участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. В результате сеть набережных дойдет от нынешних набережных до ТРК „Родник“, до улицы Северо-Крымской», — заявил Текслер. По словам Текслера, в реализацию проекта строительства набережных инвестируют не только бюджетные, но и частные средства. Набережная реки Миасс будет обустроена не только со стороны ЖК «Манхэттен», но и со стороны улицы Братьев Кашириных. Как заявил Текслер, те участки набережной, которые уже обустроены, от района Сквера искусств и ТРК «Мегаполис» до Свердловского проспекта, стали современным, комфортным пространством, где можно провести время на различных мероприятиях. Он напомнил, что в районе набережной появился сад камней, а у дворца «Юность» — новый сквер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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