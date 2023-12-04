Текслер анонсировал продление набережных в Челябинске до «Родника»

05 декабря 2023 в 14:15 Размер текста - 17 +

Отвечая на вопросы, Алексей Текслер уточнял некоторые моменты у глав муниципалитетов, в том числе у мэра Челябинска Натальи Котовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона 5 декабря анонсировал строительство новых набережных в областном центре. По его словам, набережные вдоль реки Миасс обустроят до ТРК «Родник» на улице Северо-Крымской. «Со следующего года мы начнем строить новые набережные. Речь идет об участке от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успеем включить в наши планы и участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. В результате сеть набережных дойдет от нынешних набережных до ТРК „Родник“, до улицы Северо-Крымской», — заявил Текслер. По словам Текслера, в реализацию проекта строительства набережных инвестируют не только бюджетные, но и частные средства. Набережная реки Миасс будет обустроена не только со стороны ЖК «Манхэттен», но и со стороны улицы Братьев Кашириных. Как заявил Текслер, те участки набережной, которые уже обустроены, от района Сквера искусств и ТРК «Мегаполис» до Свердловского проспекта, стали современным, комфортным пространством, где можно провести время на различных мероприятиях. Он напомнил, что в районе набережной появился сад камней, а у дворца «Юность» — новый сквер.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе прямой линии с жителями региона 5 декабря анонсировал строительство новых набережных в областном центре. По его словам, набережные вдоль реки Миасс обустроят до ТРК «Родник» на улице Северо-Крымской. «Со следующего года мы начнем строить новые набережные. Речь идет об участке от улицы Энгельса до Северо-Крымской. Возможно, успеем включить в наши планы и участок от Свердловского проспекта до улицы Энгельса. В результате сеть набережных дойдет от нынешних набережных до ТРК „Родник“, до улицы Северо-Крымской», — заявил Текслер. По словам Текслера, в реализацию проекта строительства набережных инвестируют не только бюджетные, но и частные средства. Набережная реки Миасс будет обустроена не только со стороны ЖК «Манхэттен», но и со стороны улицы Братьев Кашириных. Как заявил Текслер, те участки набережной, которые уже обустроены, от района Сквера искусств и ТРК «Мегаполис» до Свердловского проспекта, стали современным, комфортным пространством, где можно провести время на различных мероприятиях. Он напомнил, что в районе набережной появился сад камней, а у дворца «Юность» — новый сквер.