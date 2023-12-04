04 декабря 2023

В Салехарде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге

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В Салехарде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома (архивное фото) Фото:
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Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к умышленному поджогу жилого дома по улице Владимира Артеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД.

«По факту возгорания в жилом многоквартирном доме по адресу Артеева, 28 в Салехарде 4 декабря проводится проверка. По подозрению в умышленном поджоге задержан ранее судимый мужчина 1992 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник.

Ранее URA.RU рассказало, что дом по указанному адресу горел 3 и 4 декабря. В ликвидации возгораний принимали спасатели окружного ГУ МЧС. Жители дома заподозрили неизвестных в умышленных поджогах.

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В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к умышленному поджогу жилого дома по улице Владимира Артеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту возгорания в жилом многоквартирном доме по адресу Артеева, 28 в Салехарде 4 декабря проводится проверка. По подозрению в умышленном поджоге задержан ранее судимый мужчина 1992 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Ранее URA.RU рассказало, что дом по указанному адресу горел 3 и 4 декабря. В ликвидации возгораний принимали спасатели окружного ГУ МЧС. Жители дома заподозрили неизвестных в умышленных поджогах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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