В Салехарде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге

05 декабря 2023 в 15:57 Размер текста - 17 +

В Салехарде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в поджоге дома (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к умышленному поджогу жилого дома по улице Владимира Артеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту возгорания в жилом многоквартирном доме по адресу Артеева, 28 в Салехарде 4 декабря проводится проверка. По подозрению в умышленном поджоге задержан ранее судимый мужчина 1992 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Ранее URA.RU рассказало, что дом по указанному адресу горел 3 и 4 декабря. В ликвидации возгораний принимали спасатели окружного ГУ МЧС. Жители дома заподозрили неизвестных в умышленных поджогах.

В Салехарде (ЯНАО) сотрудники полиции задержали мужчину, который может быть причастен к умышленному поджогу жилого дома по улице Владимира Артеева. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного УМВД. «По факту возгорания в жилом многоквартирном доме по адресу Артеева, 28 в Салехарде 4 декабря проводится проверка. По подозрению в умышленном поджоге задержан ранее судимый мужчина 1992 года рождения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщил корреспонденту агентства собеседник. Ранее URA.RU рассказало, что дом по указанному адресу горел 3 и 4 декабря. В ликвидации возгораний принимали спасатели окружного ГУ МЧС. Жители дома заподозрили неизвестных в умышленных поджогах.