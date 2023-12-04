В ЯНАО жители разыскивают поджигателей жилого дома

Жители Салехарда подозревают неизвестных злоумышленников в поджогах дома

В Салехарде в жилой дом горел два раза за сутки Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Пожары деревянных домов в ЯНАО

В Салехарде (ЯНАО) жильцы дома по адресу Владимира Артеева, 28 считают, что пожары 3 и 4 декабря могли быть результатом поджога. Об этом они сообщают в социальных сетях.

«Дом по улице В. Артеева, 28 второй день подряд поджигают. 3 декабря [горел] выход на чердак, примерно около 11 часов дня, 4 декабря около 23 часов [горел] первый подъезд, облив двери третьей квартиры непонятной жидкостью. Два дня живем как на пороховой бочке», — написала Оксана Моисеева в группе «Подслушано в Салехарде» в социальной сети «ВКонтакте».

Женщина сообщила об эвакуациях жильцов, которые происходили в процессе тушения пожаров. Ближайшие камеры видеонаблюдения, расположенные у магазинов, не имеют нужного угла обзоров.

Согласно анкете, опубликованной на сайте «Дом.МинЖКХ», деревянный многоквартирный дом имеет два этажа. Признан аварийным.

«А где полиция? Я верю в нашу полицию», — пишет Римма. «Кто-то решил ускорить переселение из ветхого жилья», — предполагает Анна. «Пожалуйста, примите меры», — просит Марина.

В пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО корреспонденту агентства подтвердили факты пожаров. В тушении пожара 3 декабря принимало участие 19 человек личного состава и 4 единицы техники, огнем повреждено чердачное перекрытие на площади 0,3 квадратных метра. Пожарные выезжали на вызов 4 декабря. Причины возгораний выясняются.