В Челябинской области бывшие мигранты не хотят идти в армию. Видео

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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, построение, камуфляж, армия, призывник, призывной возраст, военная форма, военные учения, строй, солдат, военнослужащие
Текслера не устраивает число желающих идти в армию, среди получивших гражданство Фото:

В Челябинской области среди уроженцев других стран, получивших гражданство РФ, много уклонистов от срочной службы в армии. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии 5 декабря.

«На оперативном штабе я задал простой вопрос: получившие гражданство подписывают контракт? Единицы! И меня это не устраивает. То же самое с исполнением своего долга идти на срочную службу: большое количество нарушений. Несколько человек, получивших гражданство, которые уклонялись от службы в армии мы уже выдворили», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.

Глава региона отметил, что в уходящем году проделана масштабная работа по борьбе с незаконными мигрантами. Первостепенно для властей региона соблюдение законов и прав российских граждан, а не рабочая сила. Кроме того, за год число мигрантов на территории региона сократилось на 20%, что больше, чем показатели последних лет. Текслер уточнил, что в 2024 году в планах усилить контроль за соблюдением мигрантами законов.

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В Челябинской области среди уроженцев других стран, получивших гражданство РФ, много уклонистов от срочной службы в армии. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии 5 декабря. «На оперативном штабе я задал простой вопрос: получившие гражданство подписывают контракт? Единицы! И меня это не устраивает. То же самое с исполнением своего долга идти на срочную службу: большое количество нарушений. Несколько человек, получивших гражданство, которые уклонялись от службы в армии мы уже выдворили», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU. Глава региона отметил, что в уходящем году проделана масштабная работа по борьбе с незаконными мигрантами. Первостепенно для властей региона соблюдение законов и прав российских граждан, а не рабочая сила. Кроме того, за год число мигрантов на территории региона сократилось на 20%, что больше, чем показатели последних лет. Текслер уточнил, что в 2024 году в планах усилить контроль за соблюдением мигрантами законов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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