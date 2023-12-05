Текслера не устраивает число желающих идти в армию, среди получивших гражданство Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Челябинской области среди уроженцев других стран, получивших гражданство РФ, много уклонистов от срочной службы в армии. Об этом заявил губернатор Алексей Текслер в ходе прямой линии 5 декабря.

«На оперативном штабе я задал простой вопрос: получившие гражданство подписывают контракт? Единицы! И меня это не устраивает. То же самое с исполнением своего долга идти на срочную службу: большое количество нарушений. Несколько человек, получивших гражданство, которые уклонялись от службы в армии мы уже выдворили», — передает слова Текслера корреспондент URA.RU.

Глава региона отметил, что в уходящем году проделана масштабная работа по борьбе с незаконными мигрантами. Первостепенно для властей региона соблюдение законов и прав российских граждан, а не рабочая сила. Кроме того, за год число мигрантов на территории региона сократилось на 20%, что больше, чем показатели последних лет. Текслер уточнил, что в 2024 году в планах усилить контроль за соблюдением мигрантами законов.