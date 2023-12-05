Росгвардейцам в Челябинской области дали выплаты, как их коллегам из Минобороны

Заксобрание Челябинской области уравняло по мерам соцподдержки росгвардейцев и контрактников Минобороны Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области военнослужащие, заключившие контракт в Росгвардией, получат те же выплаты, что и их коллеги, подписавшие контракт с Минобороны. Об этом заявил в ходе прямой линии 5 декабря губернатор Алексей Текслер.

«Закон об этом был принят заксобранием региона 30 ноября. Неважно, Росгвардия или Минобороны, ребята воюют, и меры поддержки семей должны быть идентичны», — отметил глава региона.

Таким образом Текслер ответил на вопрос Риты Ахметшиной из Юрюзани. Женщина пожаловалась, что не получает помощи от социальных служб как член семьи военнослужащего, заключившего контракт не с Минобороны, а с Росгвардией. Текслер заявил, что после принятия закона выплаты из областного бюджета пойдут адресатам. Информацию о том, что первые заявления принимаются, а деньги начали перечислять, подтвердила глава минсоца Ирина Буторина.

Закон, принятый депутатами заксобрания, устанавливает единовременные выплаты в размере 75 тысяч рублей гражданам, заключившим контракт с Росгвардией в период с 21 сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года для прохождения военной службы в зоне специальной военной операции. Также выплата в размере 20 тысяч рублей теперь положена их детям до 18 лет.