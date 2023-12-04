04 декабря 2023

Умер бывший мэр курганского города

В Курганской области умер экс-мэр Далматово
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Прощание с военным, погибшим на Украине. Белозерский район, поминки, смерть, свеча памяти, похороны, искуственные цветы
Церемония прощания с Алексеем Курочкиным пройдет 6 декабря в Далматово (Курганская область) Фото:

В Курганской области ушел из жизни бывший глава Далматово (Курганская область) Алексей Курочкин, восемь лет управлявший городом. Ему было 58 лет. О смерти сообщила администрация Далматовского округа в своем telegram-канале.

«4 декабря на 58 году жизни скоропостижно скончался бывший глава Далматово Алексей Александрович Курочкин. Большую часть своей жизни он посвятил служению народу. В период его деятельности были реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества жизни жителей. Его смерть стала большой и неожиданной потерей для всех нас. Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким», — пишет мэрия округа.

Алексей Курочкин в 1990 году был избран вторым секретарем РК ВЛКСМ, а затем поднялся по карьерной лестнице до первого секретаря. Более 15 лет работал в органах местного самоуправления, из них 8 лет мэром Далматово. Прощание с Курочкиным состоится 6 декабря в Далматовском КДЦ с 12:00 до 13:00. С 13:00 будет проходить отпевание, а в 13:40 — митинг. Также указывается, что похороны состоятся на городском кладбище.

Бывшему главе Далматово Алексею Курочкину было 58 лет
Бывшему главе Далматово Алексею Курочкину было 58 лет
Фото:

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В Курганской области ушел из жизни бывший глава Далматово (Курганская область) Алексей Курочкин, восемь лет управлявший городом. Ему было 58 лет. О смерти сообщила администрация Далматовского округа в своем telegram-канале. «4 декабря на 58 году жизни скоропостижно скончался бывший глава Далматово Алексей Александрович Курочкин. Большую часть своей жизни он посвятил служению народу. В период его деятельности были реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества жизни жителей. Его смерть стала большой и неожиданной потерей для всех нас. Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким», — пишет мэрия округа. Алексей Курочкин в 1990 году был избран вторым секретарем РК ВЛКСМ, а затем поднялся по карьерной лестнице до первого секретаря. Более 15 лет работал в органах местного самоуправления, из них 8 лет мэром Далматово. Прощание с Курочкиным состоится 6 декабря в Далматовском КДЦ с 12:00 до 13:00. С 13:00 будет проходить отпевание, а в 13:40 — митинг. Также указывается, что похороны состоятся на городском кладбище.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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