Умер бывший мэр курганского города

В Курганской области умер экс-мэр Далматово

05 декабря 2023 в 16:41 Размер текста - 17 +

Церемония прощания с Алексеем Курочкиным пройдет 6 декабря в Далматово (Курганская область) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ушел из жизни бывший глава Далматово (Курганская область) Алексей Курочкин, восемь лет управлявший городом. Ему было 58 лет. О смерти сообщила администрация Далматовского округа в своем telegram-канале. «4 декабря на 58 году жизни скоропостижно скончался бывший глава Далматово Алексей Александрович Курочкин. Большую часть своей жизни он посвятил служению народу. В период его деятельности были реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества жизни жителей. Его смерть стала большой и неожиданной потерей для всех нас. Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким», — пишет мэрия округа. Алексей Курочкин в 1990 году был избран вторым секретарем РК ВЛКСМ, а затем поднялся по карьерной лестнице до первого секретаря. Более 15 лет работал в органах местного самоуправления, из них 8 лет мэром Далматово. Прощание с Курочкиным состоится 6 декабря в Далматовском КДЦ с 12:00 до 13:00. С 13:00 будет проходить отпевание, а в 13:40 — митинг. Также указывается, что похороны состоятся на городском кладбище. Бывшему главе Далматово Алексею Курочкину было 58 лет Фото: Telegram-канал «Далматовский округ официально»; https://t.me/dalmatoficial

В Курганской области ушел из жизни бывший глава Далматово (Курганская область) Алексей Курочкин, восемь лет управлявший городом. Ему было 58 лет. О смерти сообщила администрация Далматовского округа в своем telegram-канале. «4 декабря на 58 году жизни скоропостижно скончался бывший глава Далматово Алексей Александрович Курочкин. Большую часть своей жизни он посвятил служению народу. В период его деятельности были реализованы мероприятия, направленные на улучшение качества жизни жителей. Его смерть стала большой и неожиданной потерей для всех нас. Администрация выражает искренние соболезнования родным и близким», — пишет мэрия округа. Алексей Курочкин в 1990 году был избран вторым секретарем РК ВЛКСМ, а затем поднялся по карьерной лестнице до первого секретаря. Более 15 лет работал в органах местного самоуправления, из них 8 лет мэром Далматово. Прощание с Курочкиным состоится 6 декабря в Далматовском КДЦ с 12:00 до 13:00. С 13:00 будет проходить отпевание, а в 13:40 — митинг. Также указывается, что похороны состоятся на городском кладбище.