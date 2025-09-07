07 сентября 2025

Симоньян заявила о тяжелой болезни и вынужденной операции. Видео

Маргарите Симоньян предстоит тяжелая операция в понедельник
Маргарите Симоньян предстоит тяжелая операция в понедельник

О своей тяжелой болезни и вынужденной операции заявила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Хирургическое вмешательство ей предстоит уже в понедельник. Об этом она сообщила в телеэфире.

«За эту неделю у меня диагностировали страшную, тяжелую болезнь. У меня завтра операция как раз вот здесь, под этим орденом», — сказала Симоньян, указав на область сердца, в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

Симоньян объяснила, что решила открыто рассказать о своем диагнозе и предстоящей операции, чтобы не допустить распространения слухов. Она добавила, что планировала выйти на передачу лично, несмотря на сложное состояние здоровья и подготовку к медицинскому вмешательству. Днем ранее Симоньян была удостоена ордена равноапостольной княгини Ольги III степени, который ей вручил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Ранее она говорила, что у нее с рождения нет левой сонной артерии. Об этой патологии Симоньян узнала лишь в 30 лет во время планового медицинского обследования.

