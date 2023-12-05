Мишустин сообщил почти о 100% выполненных национальных задач

05 декабря 2023 в 17:00 Размер текста - 17 +

Мишустин рассказал, что благодаря нацпроектам более 600 тыс. семей в РФ улучшили свои жилищные условия Фото: Георгий Бергал © URA.RU Поставленные задачи по национальным целям развития России выполнены почти на 100%. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации нацпроектов. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Положительные изменения затронули почти все сферы. Ускорили социально-экономическое развитие регионов, и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Все, что запланировано — выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%», — отметил премьер. Глава правительства также рассказал о промежуточных результатах реализации нацпроектов: В медицинской сфере модернизировано около 5,5 тыс лечебных учреждений, введено в работу 22 современные больницы и строится еще 36;

В России появилось более 670 тыс. ученических мест вместе с 1000 построенными новыми школами;

Открыто около 700 лабораторий, часть из которых находится под руководством молодых ученых;

Благодаря федеральной поддержке и региональным программам более 600 тыс. семей улучшили свои жилищные условия. Мишустин рассказал, что общий объем финансирования нацпроектов за 5 лет из всех источников составил 21 трлн рублей. По его словам, более 3 трлн рублей направлено на реализацию нацпроектов в текущем году. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — добавил премьер. В октябре президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать нацпроект, посвященный разработке космических сервисов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития отрасли, которое проходило на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.

Поставленные задачи по национальным целям развития России выполнены почти на 100%. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации нацпроектов. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Положительные изменения затронули почти все сферы. Ускорили социально-экономическое развитие регионов, и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Все, что запланировано — выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%», — отметил премьер. Глава правительства также рассказал о промежуточных результатах реализации нацпроектов: Мишустин рассказал, что общий объем финансирования нацпроектов за 5 лет из всех источников составил 21 трлн рублей. По его словам, более 3 трлн рублей направлено на реализацию нацпроектов в текущем году. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — добавил премьер. В октябре президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать нацпроект, посвященный разработке космических сервисов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития отрасли, которое проходило на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.