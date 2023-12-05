Мишустин сообщил почти о 100% выполненных национальных задач

Поставленные задачи по национальным целям развития России выполнены почти на 100%. Об этом рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по реализации нацпроектов. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».
«Положительные изменения затронули почти все сферы. Ускорили социально-экономическое развитие регионов, и государства в целом. Это хорошо видно по динамике роста ВВП. Все, что запланировано — выполняется. Средний уровень достижения текущих задач близок к 100%», — отметил премьер. Глава правительства также рассказал о промежуточных результатах реализации нацпроектов:
- В медицинской сфере модернизировано около 5,5 тыс лечебных учреждений, введено в работу 22 современные больницы и строится еще 36;
- В России появилось более 670 тыс. ученических мест вместе с 1000 построенными новыми школами;
- Открыто около 700 лабораторий, часть из которых находится под руководством молодых ученых;
- Благодаря федеральной поддержке и региональным программам более 600 тыс. семей улучшили свои жилищные условия.
Мишустин рассказал, что общий объем финансирования нацпроектов за 5 лет из всех источников составил 21 трлн рублей. По его словам, более 3 трлн рублей направлено на реализацию нацпроектов в текущем году. «В центре внимания всех национальных проектов прежде всего наши граждане, повышение качества их жизни», — добавил премьер.
В октябре президент России Владимир Путин дал поручение правительству разработать нацпроект, посвященный разработке космических сервисов. Об этом он заявил на совещании по вопросам развития отрасли, которое проходило на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве.
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