Пермские термы опубликовали график работы на новогодние праздники

05 декабря 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В первый день нового года комплексы будут работать с обеда Фото: Александр Мамаев © URA.RU Пермские термальные комплексы опубликовали информацию о работе в новогодние каникулы. В последний день уходящего года, 31 декабря, термы закроются раньше. Зато с 1 по 7 января можно будет купаться до полуночи, а где-то и до двух часов ночи. «Изменения в расписании. 31 декабря работаем с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Затем со 2 по 7 января посетить комплекс можно будет с 10:00 до 23:00. С 8 января начинаем работать по обычному режиму до 22:00», — сообщили в термальном комплексе «Акватория» расположенном в поселке Протасы корреспонденту агентства. Самые поздние заплывы в горячих бассейнах предлагают устроить «Пермские термы». Комплекс будет работать 31 декабря с 11:00 до 20:00, а с 1 по 8 ноября — до 02:00. В группе терм в соцсети «ВКонтакте» посетителей предупреждают, что 1 января комплекс откроется позднее обычного — в 14:00. Уточняется, что скидки и акции с 30 декабря по 8 января действовать не будут. Термы «Тенториум» со 2 по 8 января готовы принимать гостей с 10:00 до 22:00. При этом 31 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 22:00. Термы «Weekend» в селе Гамово начинать работу будут также с 10:00, но закрываться на час позже — в 23:00. Особый режим работы сделали на 31 декабря — с 10:00 до 20:00 и на 1 января — с 12:00 до 23:00. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пермские термальные комплексы опубликовали информацию о работе в новогодние каникулы. В последний день уходящего года, 31 декабря, термы закроются раньше. Зато с 1 по 7 января можно будет купаться до полуночи, а где-то и до двух часов ночи. «Изменения в расписании. 31 декабря работаем с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Затем со 2 по 7 января посетить комплекс можно будет с 10:00 до 23:00. С 8 января начинаем работать по обычному режиму до 22:00», — сообщили в термальном комплексе «Акватория» расположенном в поселке Протасы корреспонденту агентства. Самые поздние заплывы в горячих бассейнах предлагают устроить «Пермские термы». Комплекс будет работать 31 декабря с 11:00 до 20:00, а с 1 по 8 ноября — до 02:00. В группе терм в соцсети «ВКонтакте» посетителей предупреждают, что 1 января комплекс откроется позднее обычного — в 14:00. Уточняется, что скидки и акции с 30 декабря по 8 января действовать не будут. Термы «Тенториум» со 2 по 8 января готовы принимать гостей с 10:00 до 22:00. При этом 31 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 22:00. Термы «Weekend» в селе Гамово начинать работу будут также с 10:00, но закрываться на час позже — в 23:00. Особый режим работы сделали на 31 декабря — с 10:00 до 20:00 и на 1 января — с 12:00 до 23:00.