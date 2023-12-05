Пермские термы опубликовали график работы на новогодние праздники

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Отель «Резиденция» при Ельцин Центре. Екатеринбург, сауна, душевая
В первый день нового года комплексы будут работать с обеда Фото:

Пермские термальные комплексы опубликовали информацию о работе в новогодние каникулы. В последний день уходящего года, 31 декабря, термы закроются раньше. Зато с 1 по 7 января можно будет купаться до полуночи, а где-то и до двух часов ночи.

«Изменения в расписании. 31 декабря работаем с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Затем со 2 по 7 января посетить комплекс можно будет с 10:00 до 23:00. С 8 января начинаем работать по обычному режиму до 22:00», — сообщили в термальном комплексе «Акватория» расположенном в поселке Протасы корреспонденту агентства.

Самые поздние заплывы в горячих бассейнах предлагают устроить «Пермские термы». Комплекс будет работать 31 декабря с 11:00 до 20:00, а с 1 по 8 ноября — до 02:00. В группе терм в соцсети «ВКонтакте» посетителей предупреждают, что 1 января комплекс откроется позднее обычного — в 14:00. Уточняется, что скидки и акции с 30 декабря по 8 января действовать не будут.

Термы «Тенториум» со 2 по 8 января готовы принимать гостей с 10:00 до 22:00. При этом 31 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 22:00. Термы «Weekend» в селе Гамово начинать работу будут также с 10:00, но закрываться на час позже — в 23:00. Особый режим работы сделали на 31 декабря — с 10:00 до 20:00 и на 1 января — с 12:00 до 23:00.

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Пермские термальные комплексы опубликовали информацию о работе в новогодние каникулы. В последний день уходящего года, 31 декабря, термы закроются раньше. Зато с 1 по 7 января можно будет купаться до полуночи, а где-то и до двух часов ночи. «Изменения в расписании. 31 декабря работаем с 10:00 до 20:00, 1 января — с 12:00 до 23:00. Затем со 2 по 7 января посетить комплекс можно будет с 10:00 до 23:00. С 8 января начинаем работать по обычному режиму до 22:00», — сообщили в термальном комплексе «Акватория» расположенном в поселке Протасы корреспонденту агентства. Самые поздние заплывы в горячих бассейнах предлагают устроить «Пермские термы». Комплекс будет работать 31 декабря с 11:00 до 20:00, а с 1 по 8 ноября — до 02:00. В группе терм в соцсети «ВКонтакте» посетителей предупреждают, что 1 января комплекс откроется позднее обычного — в 14:00. Уточняется, что скидки и акции с 30 декабря по 8 января действовать не будут. Термы «Тенториум» со 2 по 8 января готовы принимать гостей с 10:00 до 22:00. При этом 31 декабря комплекс будет работать с 10:00 до 18:00, а 1 января с 14:00 до 22:00. Термы «Weekend» в селе Гамово начинать работу будут также с 10:00, но закрываться на час позже — в 23:00. Особый режим работы сделали на 31 декабря — с 10:00 до 20:00 и на 1 января — с 12:00 до 23:00.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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