На Уралмаше в Екатеринбурге пропал ребенок

06 декабря 2023 в 01:33 Размер текста - 17 +

Пропавший мальчик перестал выходить на связь вечером 5 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге на Уралмаше 5 декабря пропал школьник. Уроки закончились в 18:15, однако он не вернулся домой — родители смогли дозвониться до ребенка. Одноклассница мальчика рассказала URA.RU, что он раньше никогда так не пропадал. «Он так раньше не пропадал. Сегодня первый раз он ушел с последнего урока географии», — рассказала одноклассница. Она уточнила, что друг мальчика знал, куда тот идет, однако позже перестал обладать нужными сведениями. Мама мальчика подтвердила URA.RU, что раньше подобных случаев не было. Если вы владеете информацией о местонахождении школьника или видели его, то сообщите маме мальчика +79089114380 (Вилия). Обновлено 01:55: в региональном отделении поискового отряда «Прорыв» сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что молодой человек найден. Из новости удалены личные данные ребенка.

В Екатеринбурге на Уралмаше 5 декабря пропал школьник. Уроки закончились в 18:15, однако он не вернулся домой — родители смогли дозвониться до ребенка. Одноклассница мальчика рассказала URA.RU, что он раньше никогда так не пропадал. «Он так раньше не пропадал. Сегодня первый раз он ушел с последнего урока географии», — рассказала одноклассница. Она уточнила, что друг мальчика знал, куда тот идет, однако позже перестал обладать нужными сведениями. Мама мальчика подтвердила URA.RU, что раньше подобных случаев не было. Если вы владеете информацией о местонахождении школьника или видели его, то сообщите маме мальчика +79089114380 (Вилия). Обновлено 01:55: в региональном отделении поискового отряда «Прорыв» сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что молодой человек найден. Из новости удалены личные данные ребенка.