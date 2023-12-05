05 декабря 2023

На Уралмаше в Екатеринбурге пропал ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, зима, школьник, мальчик, переход цоя, стенограффия, эта музыка будет вечной
Пропавший мальчик перестал выходить на связь вечером 5 декабря Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше 5 декабря пропал школьник. Уроки закончились в 18:15, однако он не вернулся домой — родители смогли дозвониться до ребенка. Одноклассница мальчика рассказала URA.RU, что он раньше никогда так не пропадал.

«Он так раньше не пропадал. Сегодня первый раз он ушел с последнего урока географии», — рассказала одноклассница. Она уточнила, что друг мальчика знал, куда тот идет, однако позже перестал обладать нужными сведениями.

Мама мальчика подтвердила URA.RU, что раньше подобных случаев не было. Если вы владеете информацией о местонахождении школьника или видели его, то сообщите маме мальчика +79089114380 (Вилия).

Обновлено 01:55: в региональном отделении поискового отряда «Прорыв» сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что молодой человек найден. Из новости удалены личные данные ребенка.

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В Екатеринбурге на Уралмаше 5 декабря пропал школьник. Уроки закончились в 18:15, однако он не вернулся домой — родители смогли дозвониться до ребенка. Одноклассница мальчика рассказала URA.RU, что он раньше никогда так не пропадал. «Он так раньше не пропадал. Сегодня первый раз он ушел с последнего урока географии», — рассказала одноклассница. Она уточнила, что друг мальчика знал, куда тот идет, однако позже перестал обладать нужными сведениями. Мама мальчика подтвердила URA.RU, что раньше подобных случаев не было. Если вы владеете информацией о местонахождении школьника или видели его, то сообщите маме мальчика +79089114380 (Вилия). Обновлено 01:55: в региональном отделении поискового отряда «Прорыв» сообщили telegram-каналу «Злой Екатеринбург», что молодой человек найден. Из новости удалены личные данные ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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