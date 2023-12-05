Уроженка Кургана Юлия Савичева получила награду за концертное шоу

Юлию Савичеву наградили статуэткой за шоу
Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, получила статуэтку музыкальной премии за лучшее концертное шоу. Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале.
«Вернулась с премии Music Box со статуэткой. Получила ее за лучшее концертное шоу „Стихия“», — уточнила в посте Савичева.
Юлия Савичева также получила премию «Песня года» за композицию «Желтое такси». Это была уже восьмая по счету награда артистки.
Юлия Савичева стала лауреатом музыкальной премии
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