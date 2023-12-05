05 декабря 2023

Уроженка Кургана Юлия Савичева получила награду за концертное шоу

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Премьера фильма "Круэлла". Москва, савичева юлия
Юлию Савичеву наградили статуэткой за шоу Фото:

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, получила статуэтку музыкальной премии за лучшее концертное шоу. Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале.

«Вернулась с премии Music Box со статуэткой. Получила ее за лучшее концертное шоу „Стихия“», — уточнила в посте Савичева.

Юлия Савичева также получила премию «Песня года» за композицию «Желтое такси». Это была уже восьмая по счету награда артистки.

Юлия Савичева стала лауреатом музыкальной премии
Юлия Савичева стала лауреатом музыкальной премии
Фото:

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Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, получила статуэтку музыкальной премии за лучшее концертное шоу. Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале. «Вернулась с премии Music Box со статуэткой. Получила ее за лучшее концертное шоу „Стихия“», — уточнила в посте Савичева. Юлия Савичева также получила премию «Песня года» за композицию «Желтое такси». Это была уже восьмая по счету награда артистки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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