Уроженка Кургана Юлия Савичева получила награду за концертное шоу

Юлию Савичеву наградили статуэткой за шоу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Певица Юлия Савичева, которая родилась в Кургане, получила статуэтку музыкальной премии за лучшее концертное шоу. Об этом артистка рассказала в своем telegram-канале.

«Вернулась с премии Music Box со статуэткой. Получила ее за лучшее концертное шоу „Стихия“», — уточнила в посте Савичева.

Юлия Савичева также получила премию «Песня года» за композицию «Желтое такси». Это была уже восьмая по счету награда артистки.