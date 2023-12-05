Белоусов предупредил о рисках ухода из РФ гипермаркетов «Ашан», Globus и Metro

06 декабря 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

На иностранные торговые сети идет политическое давление Фото: Николай Бастриков © URA.RU Торговые сети «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros из-за санкционного давления могут уйти из России. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. «Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — приводят отрывок из документа «Известия». Главное, с чем столкнулись компании, это политическое давление в своих странах. Для решения проблемы ухода из России торговых сетей был снят запрет на покупки отечественными торговыми компаниями иностранных активов. В самом Минпромторге заверяют, что компании не собираются уходить. Торговая сеть французского ритейлера «Ашан» в ноябре 2023 года попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба неоднократно выступали с заявлением о необходимости сдерживать инфляцию.

Торговые сети «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros из-за санкционного давления могут уйти из России. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. «Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — приводят отрывок из документа «Известия». Главное, с чем столкнулись компании, это политическое давление в своих странах. Для решения проблемы ухода из России торговых сетей был снят запрет на покупки отечественными торговыми компаниями иностранных активов. В самом Минпромторге заверяют, что компании не собираются уходить. Торговая сеть французского ритейлера «Ашан» в ноябре 2023 года попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба неоднократно выступали с заявлением о необходимости сдерживать инфляцию.