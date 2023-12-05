05 декабря 2023

Белоусов предупредил о рисках ухода из РФ гипермаркетов «Ашан», Globus и Metro

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговые сети. Ашан. Тюмень, касса, супермаркет, тц ашан, магазин
На иностранные торговые сети идет политическое давление Фото:

Торговые сети «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros из-за санкционного давления могут уйти из России. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина.

«Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — приводят отрывок из документа «Известия». Главное, с чем столкнулись компании, это политическое давление в своих странах.

Для решения проблемы ухода из России торговых сетей был снят запрет на покупки отечественными торговыми компаниями иностранных активов. В самом Минпромторге заверяют, что компании не собираются уходить.

Торговая сеть французского ритейлера «Ашан» в ноябре 2023 года попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба неоднократно выступали с заявлением о необходимости сдерживать инфляцию.

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Торговые сети «Ашан», «Атак», Metro Cash & Carry, Globus и Selgros из-за санкционного давления могут уйти из России. Об этом говорится в письме первого вице-премьера Андрея Белоусова в адрес главы кабмина Михаила Мишустина. «Несмотря на масштаб созданной торговой инфраструктуры, по мнению Минпромторга, сохраняются риски ухода с российского рынка указанных торговых сетей», — приводят отрывок из документа «Известия». Главное, с чем столкнулись компании, это политическое давление в своих странах. Для решения проблемы ухода из России торговых сетей был снят запрет на покупки отечественными торговыми компаниями иностранных активов. В самом Минпромторге заверяют, что компании не собираются уходить. Торговая сеть французского ритейлера «Ашан» в ноябре 2023 года попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба неоднократно выступали с заявлением о необходимости сдерживать инфляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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