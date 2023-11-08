«Ашан» объявил борьбу с поставщиками за сдерживание цен

09 ноября 2023 в 05:33 Размер текста - 17 +

До 31 декабря цены в «Ашан» останутся прежними Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российская структура крупного французского ритейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Об этом пишет «Коммерсант». «Поставщики „Ашан“ в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. „Ашан“ не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при „настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре“ сообщит об этом регуляторам», — сообщает издание . По словам поставщиков, рост цен происходит во всех сегментах. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба множество раз отмечали, что необходимо сдерживать инфляцию. Ранее сообщалось, что о планах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» заморозить цены на бытовую технику. Срок действия инициативы определили двумя месяцами.

Российская структура крупного французского ритейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Об этом пишет «Коммерсант». «Поставщики „Ашан“ в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. „Ашан“ не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при „настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре“ сообщит об этом регуляторам», — сообщает издание. По словам поставщиков, рост цен происходит во всех сегментах. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба множество раз отмечали, что необходимо сдерживать инфляцию. Ранее сообщалось, что о планах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» заморозить цены на бытовую технику. Срок действия инициативы определили двумя месяцами.