«Ашан» объявил борьбу с поставщиками за сдерживание цен

Российская структура крупного французского ритейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Об этом пишет «Коммерсант».
«Поставщики „Ашан“ в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. „Ашан“ не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при „настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре“ сообщит об этом регуляторам», —
По словам поставщиков, рост цен происходит во всех сегментах. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба множество раз отмечали, что необходимо сдерживать инфляцию.
Ранее сообщалось, что о планах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» заморозить цены на бытовую технику. Срок действия инициативы определили двумя месяцами.
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