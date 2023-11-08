08 ноября 2023

«Ашан» объявил борьбу с поставщиками за сдерживание цен

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Москва, уборка, мытье пола, ашан, санитарная обработка
До 31 декабря цены в «Ашан» останутся прежними Фото:

Российская структура крупного французского ритейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Об этом пишет «Коммерсант».

«Поставщики „Ашан“ в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. „Ашан“ не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при „настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре“ сообщит об этом регуляторам», — сообщает издание.

По словам поставщиков, рост цен происходит во всех сегментах. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба множество раз отмечали, что необходимо сдерживать инфляцию.

Ранее сообщалось, что о планах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» заморозить цены на бытовую технику. Срок действия инициативы определили двумя месяцами.

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Российская структура крупного французского ритейлера «Ашан» попросила поставщиков не повышать цены до конца этого года, готовясь в противном случае обратиться к регуляторам. Об этом пишет «Коммерсант». «Поставщики „Ашан“ в России получили от сети письма с просьбой не повышать цены до конца 2023 года. „Ашан“ не принимает до 31 декабря повышение цен на товары, поставки которых согласованы, а при „настойчивом желании повысить цены и такой возможности у партнера в договоре“ сообщит об этом регуляторам», — сообщает издание. По словам поставщиков, рост цен происходит во всех сегментах. При этом Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба множество раз отмечали, что необходимо сдерживать инфляцию. Ранее сообщалось, что о планах российских ритейлеров «М.Видео» и «Эльдорадо» заморозить цены на бытовую технику. Срок действия инициативы определили двумя месяцами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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