05 декабря 2023

Пермская учительница отсудила у соцфонда пенсию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, флаг рф, флаг, судебное заседание, суд, флаг россии
Педагог из Пермского края добилась льготной пенсии через суд Фото:

Педагог из Осинского округа Пермского края через суд добилась от Социального фонда России (СФР) включения в льготный стаж периода, когда она работала психологом в коррекционной школе. Об этом говорится в судебных материалах.

«Суд решил исковые требования педагога к Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю удовлетворить. Периоды, когда учительница работала педагогом-психологом, ей зачли в льготный стаж», — указано в материалах, опубликованных на сайте Осинского районного суда.

В судебных материалах говорится о том, что учительница выработала льготный стаж 25 лет для начисления пенсии в декабре 2022 года. Однако СФР насчитал ей только 20 лет и 8 месяцев льготного стажа. Суд постановил включить в стаж для начисления досрочной пенсии 4 года и 2 месяца, когда женщина трудилась педагогом-психологом в коррекционной школе. Пермячка для этого предоставила суду необходимые документы, доказывающие ее стаж. Также суд учел свидетельские показания коллег учительницы, подтверждающие ее исковые требования.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Педагог из Осинского округа Пермского края через суд добилась от Социального фонда России (СФР) включения в льготный стаж периода, когда она работала психологом в коррекционной школе. Об этом говорится в судебных материалах. «Суд решил исковые требования педагога к Отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ по Пермскому краю удовлетворить. Периоды, когда учительница работала педагогом-психологом, ей зачли в льготный стаж», — указано в материалах, опубликованных на сайте Осинского районного суда. В судебных материалах говорится о том, что учительница выработала льготный стаж 25 лет для начисления пенсии в декабре 2022 года. Однако СФР насчитал ей только 20 лет и 8 месяцев льготного стажа. Суд постановил включить в стаж для начисления досрочной пенсии 4 года и 2 месяца, когда женщина трудилась педагогом-психологом в коррекционной школе. Пермячка для этого предоставила суду необходимые документы, доказывающие ее стаж. Также суд учел свидетельские показания коллег учительницы, подтверждающие ее исковые требования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...