Управкомпания мэрии Кургана объяснила, куда дела 30 млн рублей субсидии

Субсидия курганской управкомпании потрачена на погашение миллионных долгов

МУП «Прометей» пытается закрыть свои миллионные долги и взыскать деньги со своих должников через суд Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Субсидия суммой более 30 млн рублей, которую выделила администрация Кургана, была потрачена управкомпанией МУП «Прометей» для погашения долгов. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, ссылаясь на документ от администрации Кургана.

«В рамках заключенных между МУП „Прометей“ и департаментом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана соглашений о предоставлении из бюджета города Кургана субсидии МУП „Прометей“ на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением работ, в целях предупреждения банкротства <…> предприятием по состоянию на 1 октября получена субсидия в размере 30 398 726 рублей», — указано в документе, который попал в руки корреспондента. Согласно информации из документа, «Прометей» также отчитались, что по долгам платят.

По информации администрации, отраженной в документе, погашает управкомпания свои долги перед кредиторами по графику. С начала года до 1 октября кредиторская задолженность снизилась на 16 088 тысяч рублей до 7 166 тысяч рублей. Дебиторскую задолженность также стараются снизить. В начале года она составляла 37 613 тысяч рублей, а 1 октября — 17 802 тысячи рублей.

Также «Прометей» через суд пытается добиться оплаты долгов по услугам компании. Всего было подано 1177 исков на сумму 21 260 тысяч рублей. За девять месяцев должники оплатили по решению суда 1 015 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор сообщил о выделяемых субсидиях на поддержку управкомпании мэрии. До конца года планировалось выделить 15 млн рублей, а в следующем году — 50 млн рублей.