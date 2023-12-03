Шумков дал деньги проблемной управкомпании мэрии Кургана

Губернатор Шумков даст десятки миллионов рублей МУП «Прометей»

04 декабря 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

До конца 2024 года МУП «Прометей» получит 65 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство Курганской области выделило 15 млн рублей на поддержку МУП «Прометей». В следующем году предприятию планируют дополнительно передать 50 млн рублей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. Ранее жители Кургана жаловались на качество услуг этой управкомпании. «Администрация города попросила финансово поддержать приведение в порядок таких домов, жители которых исправно осуществляют платежи, но на решение внутридомовых проблем средств все же не хватает. Поддержал. До конца этого года уже направлено на эти цели 15 млн рублей. На 2024 год выделим еще 50 млн», — заявил Шумков. Он отметил, что жалобы можно связать с тем, что мэрия передала «Прометею» жилой фонд, от которого отказывались другие управляющие компании. В некоторых из этих домов наблюдается низкая собираемость платежей. Губернатор добавил, что есть «ряд существенных замечаний к принципам деятельности и отдельным „кривым“ моментам в работе самого МУП „Прометей“». Помимо помощи муниципальным предприятиям команда Шумкова также активно занимается реализацией плана по газификации региона. Представители власти сообщали, что регион входит в пятерку лучших по некоторым показателей в сфере газификации. К 2025 году планируется газифицировать 47 тысяч 765 домовладений. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство Курганской области выделило 15 млн рублей на поддержку МУП «Прометей». В следующем году предприятию планируют дополнительно передать 50 млн рублей. Об этом в своем telegram-канале написал губернатор Вадим Шумков. Ранее жители Кургана жаловались на качество услуг этой управкомпании. «Администрация города попросила финансово поддержать приведение в порядок таких домов, жители которых исправно осуществляют платежи, но на решение внутридомовых проблем средств все же не хватает. Поддержал. До конца этого года уже направлено на эти цели 15 млн рублей. На 2024 год выделим еще 50 млн», — заявил Шумков. Он отметил, что жалобы можно связать с тем, что мэрия передала «Прометею» жилой фонд, от которого отказывались другие управляющие компании. В некоторых из этих домов наблюдается низкая собираемость платежей. Губернатор добавил, что есть «ряд существенных замечаний к принципам деятельности и отдельным „кривым“ моментам в работе самого МУП „Прометей“». Помимо помощи муниципальным предприятиям команда Шумкова также активно занимается реализацией плана по газификации региона. Представители власти сообщали, что регион входит в пятерку лучших по некоторым показателей в сфере газификации. К 2025 году планируется газифицировать 47 тысяч 765 домовладений.