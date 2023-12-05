Челябинские депутаты оценили прямую линию с Текслером

06 декабря 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Прямая линия Алексея Текслера продолжалась 3,5 часа Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области Сергей Буяков и Михаил Махов прокомментировали прямую линию губернатора региона Алексея Текслера с жителями региона. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе ЗСО. «Практически за каждым частным вопросом стоит развитие той или иной сферы в регионе, и к решению нужно подходить комплексно. Как, например, вопрос жительницы поселка Булзи, где есть ФАП, но нет медика. Или обращение мамы из Магнитогорска, чья дочь мечтает стать врачом, но семья не сможет оплачивать обучение. Это одна общая проблема — дефицит медицинских кадров. Этот вопрос мы в регионе решаем с помощью целевого набора. По инициативе губернатора в следующем году создается 380 целевых мест, где будут обучаться будущие фельдшеры. На последнем заседании Заксобрания мы приняли решение о дополнительной стипендии для этих студентов», — цитируют Буякова в пресс-службе заксобрания. Председатель комитета по экологии Михаил Махов в своем комментарии сосредоточился на профильных для себя проблемах. Махов подчеркнул, что во время прямой линии поступили вопросы о реализации «мусорной» реформы и оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО. Депутаты Законодательного собрания, комитет по экологии и природопользованию принимают непосредственное участие в решении этих проблемных вопросов. Обращения, поступающие в комитет, касаются конкретных населенных пунктов. Махов добавил, что в режиме взаимодействия с профильными ведомствами депутаты комитета стараются разобраться и помочь людям, активно привлекают к работе региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе для установки новых контейнеров. Прямая линия губернатора прошла 5 декабря. Линия продолжалась три с половиной часа, губернатору поступило 7552 вопроса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания Челябинской области Сергей Буяков и Михаил Махов прокомментировали прямую линию губернатора региона Алексея Текслера с жителями региона. Об этом URA.RU сообщили 6 декабря в пресс-службе ЗСО. «Практически за каждым частным вопросом стоит развитие той или иной сферы в регионе, и к решению нужно подходить комплексно. Как, например, вопрос жительницы поселка Булзи, где есть ФАП, но нет медика. Или обращение мамы из Магнитогорска, чья дочь мечтает стать врачом, но семья не сможет оплачивать обучение. Это одна общая проблема — дефицит медицинских кадров. Этот вопрос мы в регионе решаем с помощью целевого набора. По инициативе губернатора в следующем году создается 380 целевых мест, где будут обучаться будущие фельдшеры. На последнем заседании Заксобрания мы приняли решение о дополнительной стипендии для этих студентов», — цитируют Буякова в пресс-службе заксобрания. Председатель комитета по экологии Михаил Махов в своем комментарии сосредоточился на профильных для себя проблемах. Махов подчеркнул, что во время прямой линии поступили вопросы о реализации «мусорной» реформы и оказания коммунальной услуги по обращению с ТКО. Депутаты Законодательного собрания, комитет по экологии и природопользованию принимают непосредственное участие в решении этих проблемных вопросов. Обращения, поступающие в комитет, касаются конкретных населенных пунктов. Махов добавил, что в режиме взаимодействия с профильными ведомствами депутаты комитета стараются разобраться и помочь людям, активно привлекают к работе региональных операторов по обращению с ТКО, в том числе для установки новых контейнеров. Прямая линия губернатора прошла 5 декабря. Линия продолжалась три с половиной часа, губернатору поступило 7552 вопроса.