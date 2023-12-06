Риелторы назвали самую популярную ипотеку в ХМАО

Самой популярной ипотекой среди льготных программ в Ханты-Мансийском автономном округе является семейная. Риелторы отмечают, что подобный способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования. Об этом URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.
«Семейная ипотека подходит клиентам с детьми. По ней ставка 6%. Сейчас семейная ипотека, наверное, самая популярная. Больше всего жилья именно по ней покупают», — поясняет риелтор.
Другим популярным видом жилищного кредитования у югорчан стала ипотека с господдержкой, которая распространяется на новостройки. «Она доступна абсолютно всем, но ставка у нее 8%», — уточняет Кравцов.
Менее популярна у жителей ХМАО ипотека для IT-специалистов. Однако в отличие от первых двух, лимит суммы кредита у этой программы зачастую выше — 18 против 6 миллионов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Снижение интереса покупателей связано с изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.
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