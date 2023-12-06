06 декабря 2023

Риелторы назвали самую популярную ипотеку в ХМАО

Риелтор Кравцов: семейная ипотека стала самой популярной у жителей ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, недвижимость, ипотека, жилье, многоквартирный дом, новостройка
Чаще всего югорчане берут семейную ипотеку Фото:

Самой популярной ипотекой среди льготных программ в Ханты-Мансийском автономном округе является семейная. Риелторы отмечают, что подобный способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования. Об этом URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

«Семейная ипотека подходит клиентам с детьми. По ней ставка 6%. Сейчас семейная ипотека, наверное, самая популярная. Больше всего жилья именно по ней покупают», — поясняет риелтор.

Другим популярным видом жилищного кредитования у югорчан стала ипотека с господдержкой, которая распространяется на новостройки. «Она доступна абсолютно всем, но ставка у нее 8%», — уточняет Кравцов.

Менее популярна у жителей ХМАО ипотека для IT-специалистов. Однако в отличие от первых двух, лимит суммы кредита у этой программы зачастую выше — 18 против 6 миллионов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Снижение интереса покупателей связано с изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.

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Самой популярной ипотекой среди льготных программ в Ханты-Мансийском автономном округе является семейная. Риелторы отмечают, что подобный способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования. Об этом URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. «Семейная ипотека подходит клиентам с детьми. По ней ставка 6%. Сейчас семейная ипотека, наверное, самая популярная. Больше всего жилья именно по ней покупают», — поясняет риелтор. Другим популярным видом жилищного кредитования у югорчан стала ипотека с господдержкой, которая распространяется на новостройки. «Она доступна абсолютно всем, но ставка у нее 8%», — уточняет Кравцов. Менее популярна у жителей ХМАО ипотека для IT-специалистов. Однако в отличие от первых двух, лимит суммы кредита у этой программы зачастую выше — 18 против 6 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Снижение интереса покупателей связано с изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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