Риелторы назвали самую популярную ипотеку в ХМАО

Риелтор Кравцов: семейная ипотека стала самой популярной у жителей ХМАО

07 декабря 2023 в 08:46 Размер текста - 17 +

Чаще всего югорчане берут семейную ипотеку Фото: Илья Московец © URA.RU Самой популярной ипотекой среди льготных программ в Ханты-Мансийском автономном округе является семейная. Риелторы отмечают, что подобный способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования. Об этом URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. «Семейная ипотека подходит клиентам с детьми. По ней ставка 6%. Сейчас семейная ипотека, наверное, самая популярная. Больше всего жилья именно по ней покупают», — поясняет риелтор. Другим популярным видом жилищного кредитования у югорчан стала ипотека с господдержкой, которая распространяется на новостройки. «Она доступна абсолютно всем, но ставка у нее 8%», — уточняет Кравцов. Менее популярна у жителей ХМАО ипотека для IT-специалистов. Однако в отличие от первых двух, лимит суммы кредита у этой программы зачастую выше — 18 против 6 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Снижение интереса покупателей связано с изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.

Самой популярной ипотекой среди льготных программ в Ханты-Мансийском автономном округе является семейная. Риелторы отмечают, что подобный способ покупки жилья пользуется спросом у югорчан из-за низкой ставки кредитования. Об этом URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. «Семейная ипотека подходит клиентам с детьми. По ней ставка 6%. Сейчас семейная ипотека, наверное, самая популярная. Больше всего жилья именно по ней покупают», — поясняет риелтор. Другим популярным видом жилищного кредитования у югорчан стала ипотека с господдержкой, которая распространяется на новостройки. «Она доступна абсолютно всем, но ставка у нее 8%», — уточняет Кравцов. Менее популярна у жителей ХМАО ипотека для IT-специалистов. Однако в отличие от первых двух, лимит суммы кредита у этой программы зачастую выше — 18 против 6 миллионов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке. Снижение интереса покупателей связано с изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки.