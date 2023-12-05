05 декабря 2023

Жители ХМАО массово отказываются от покупки квартир на вторичном рынке

У жителей ХМАО упал интерес к покупке вторичной недвижимости
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга , вторичное жилье, панельный дом, микрорайон заречный, панелька, вторичка, рынок жилья
У жителей ХМАО упал интерес к вторичной недвижимости Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на вторичную недвижимость. Риелторы связывают снижение интереса покупателей с последними изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки. О ситуации URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов.

«Недвижимость — это всегда такая история, если кому-то надо, то они все равно будут покупать. Но упадок спроса на вторичную недвижимость чувствуется. Она стала более недоступной с текущей ставкой. Даже если стараться брать минимальную сумму кредита, ежемесячный платеж и переплата в любом случае получаются большие», — поясняет журналисту агентства Кравцов.

Интерес к покупке жилья в новостройках у югорчан тоже снизился. Риелторы связывают это с увеличением первоначального взноса по льготным ипотекам на новое жилье.

Центробанк поднял ключевую ставку до 15% в конце октября. Банки также увеличили планки кредитных ставок. Тем временем в сентябре первоначальный взнос по льготной ипотеке в России подняли с 15 до 20 процентов.

Ранее URA.RU рассказывало, когда в ХМАО дешевле всего снять загородный дом для новогодней вечеринки. Большинство арендодателей начинают повышать стоимость аренды в полтора раза к концу декабря.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе упал спрос на вторичную недвижимость. Риелторы связывают снижение интереса покупателей с последними изменениями ключевой ставки и удорожанием ипотеки. О ситуации URA.RU рассказал эксперт по недвижимости из Сургута Денис Кравцов. «Недвижимость — это всегда такая история, если кому-то надо, то они все равно будут покупать. Но упадок спроса на вторичную недвижимость чувствуется. Она стала более недоступной с текущей ставкой. Даже если стараться брать минимальную сумму кредита, ежемесячный платеж и переплата в любом случае получаются большие», — поясняет журналисту агентства Кравцов. Интерес к покупке жилья в новостройках у югорчан тоже снизился. Риелторы связывают это с увеличением первоначального взноса по льготным ипотекам на новое жилье. Центробанк поднял ключевую ставку до 15% в конце октября. Банки также увеличили планки кредитных ставок. Тем временем в сентябре первоначальный взнос по льготной ипотеке в России подняли с 15 до 20 процентов. Ранее URA.RU рассказывало, когда в ХМАО дешевле всего снять загородный дом для новогодней вечеринки. Большинство арендодателей начинают повышать стоимость аренды в полтора раза к концу декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...