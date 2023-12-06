Куйвашев берет на важную должность студента, проигравшего выборы

Говорят, Евгений Куйвашев принял решение спонтанно, ни с кем не советовавшись Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев готовит кадровую сенсацию — назначение в областную власть лидера реготделения «Молодой Гвардии Единой России», 23-летнего студента магистратуры уральского филиала РАНХиГС Данила Тупицы, проигравшего выборы в гордуму. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к губернаторской резиденции, комментируя произошедшее на вчерашней партконференции.

Там Тупица сначала получил из рук губернатора благодарственное письмо (и прямо на сцене обменялся с ним парой реплик), а после церемонии подошел к главе региона и что-то у него уточнил (корреспондент URA.RU был свидетелем), ответ получил утвердительный. И, пока губернатор фотографировался с партийцами, Тупица встретил вице-губернатора Олега Чемезова. «Да-да-да, все хорошо», — как будто отмахнулся влиятельный чиновник.

«Губернатор осенью пообещал Тупице работу, идет процесс трудоустройства», — прокомментировал подозрительные контакты Тупицы источник. По его данным, речь идет об одной из вакантных руководящих должностей в аппарате губернатора.

Другой собеседник уточнил, что Куйвашеву, по всей видимости, понравилось, как Тупица проявил себя на выборах в думу — в округе №24, самом конкурентном. Не имея денег, как у кандидата от ЛДПР Юлии Гильвановой, и поддержки от мэрии, которая помогала депутату от КПРФ Виктору Сомикову (протеже застройщика Андрея Гавриловского), Тупица занял третье место с 13,73% (1355 голосов). «Иного объяснения, почему вдруг губернатор решил трудоустроить Тупицу (а это действительно только его решение), нет. Тупица не из богатой семьи, не имеет покровителей. Обычный студент-активист», — объяснил источник.

По его данным, подчиненные губернатора сопротивляются: у парня совершенно нет чиновничьего опыта и бэкграунда. Якобы это и тормозит назначение. «Вообще не понимаю, о чем вы говорите», — прокомментировал сам Тупица.