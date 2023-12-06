Топ проблем, на которые тюменцы жалуются мэру Кухаруку

Тюменцы массово жалуются мэру Кухаруку на проблемы общественного транспорта

Кухарук проведет прямую линию с горожанами 8 декабря в 18:00 Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Тюмени в преддверии прямой линии мэра Руслана Кухарука оставляют жалобы в его социальных сетях. Среди главных проблем, которые жители просят решить — работа общественного транспорта, строительство школ и детских садов, а также уборка снега.

«Вопрос о наболевшем — о транспорте нашего города. Подскажите, пожалуйста, будет ли решаться вопрос с введением новых маршрутов в Заречном микрорайоне? Речь идет о третьем Заречном микрорайоне и Европейском. Застройка домов в этом районе с каждым годом все расширяется, а из Зареки в центральную часть города можно добраться только на одном маршруте», — написала жительница Анжелика в комментариях у главы города.

Больше всего жителей интересуют проблемы общественного транспорта — введение новых маршрутов, срывы рейсов и долгое ожидание нужных автобусов. Также в топе жалоб строительство детских садов, школ и больниц. Учреждений не хватает, по словам жителей, в районах Дом обороны и Мелиораторов. Помимо этого, тюменцы просят главу города обратить внимание на пробки, строительство новых дорог, отсутствие освещения в некоторых микрорайонах и уборку улиц от снега.

Ранее URA.RU писало, что мэр города проведет прямую линию с горожанами 8 декабря в 18:00. Вопросы, которые тюменцы хотели бы задать главе администрации, можно оставить на его странице «ВКонтакте» или в telegram-канале.