Пермяк издевался над беременной женой из-за ставок на спорт

06 декабря 2023 в 17:52 Размер текста - 17 +

Мужчина часто избивал свою беременную жену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Краснокамска (Пермский край) получил срок за истязание молодой беременной жены. Мужчина постоянно вымогал у супруги деньги на ставки в тотализаторы, а за отказ бил ее и угрожал расправой, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «31-летний краснокамец на постоянной основе истязал и угрожал физической расправой своей гражданской супруге. Ничуть не смущал абьюзера даже факт беременности женщины. Фигурант проводил досуг за выпивкой, онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для чего постоянно требовал от сожительницы оформления микрозаймов в интернете», — говорится на сайте. В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на семь лет. Также он должен выплатить жене 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее краснокамец уже был судим за разбой в отношении своей сожительницы. После того, как девушка отказала ему в оформлении микрокредита на свое имя, мужчина избил ее, отобрал телефон и скрылся. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Житель Краснокамска (Пермский край) получил срок за истязание молодой беременной жены. Мужчина постоянно вымогал у супруги деньги на ставки в тотализаторы, а за отказ бил ее и угрожал расправой, сообщается на сайте Краснокамского городского суда. «31-летний краснокамец на постоянной основе истязал и угрожал физической расправой своей гражданской супруге. Ничуть не смущал абьюзера даже факт беременности женщины. Фигурант проводил досуг за выпивкой, онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для чего постоянно требовал от сожительницы оформления микрозаймов в интернете», — говорится на сайте. В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на семь лет. Также он должен выплатить жене 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Ранее краснокамец уже был судим за разбой в отношении своей сожительницы. После того, как девушка отказала ему в оформлении микрокредита на свое имя, мужчина избил ее, отобрал телефон и скрылся. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.