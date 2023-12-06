Пермяк издевался над беременной женой из-за ставок на спорт

Житель Краснокамска (Пермский край) получил срок за истязание молодой беременной жены. Мужчина постоянно вымогал у супруги деньги на ставки в тотализаторы, а за отказ бил ее и угрожал расправой, сообщается на сайте Краснокамского городского суда.
«31-летний краснокамец на постоянной основе истязал и угрожал физической расправой своей гражданской супруге. Ничуть не смущал абьюзера даже факт беременности женщины. Фигурант проводил досуг за выпивкой, онлайн-играми и ставками в тотализаторы, для чего постоянно требовал от сожительницы оформления микрозаймов в интернете», — говорится на сайте. В итоге суд отправил мужчину в колонию строгого режима на семь лет. Также он должен выплатить жене 300 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Ранее краснокамец уже был судим за разбой в отношении своей сожительницы. После того, как девушка отказала ему в оформлении микрокредита на свое имя, мужчина избил ее, отобрал телефон и скрылся. Тогда его приговорили к пяти годам лишения свободы.
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