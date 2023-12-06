Профессор раскрыл, может ли микоплазменная пневмония привести к эпидемии

Профессор Чумаков: микоплазменная пневмония существует тысячу лет

06 декабря 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

У микоплазмы нет потенциала к переходу в эпидемии, отметил Петр Чумаков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Микоплазма, которая может стать причиной развития пневмонии, не приведет к эпидемии и тем более к пандемии, потому что не имеет к этому потенциала. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ученый, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, занимающийся исследованием вирусов и опасных бактерий, профессор, член-корр РАН Петр Чумаков. «У микоплазмы нет не то что пандемического потенциала, но даже и эпидемического, потому что это очень низко заразное заболевание. Обычно заражаются в каких-то очень замкнутых помещениях, когда много народа. Часто бывает в детских садах. Болеют в основном дети и старики. Сезонность для микоплазмы не имеет значения, потому что иногда вообще нет ни одного случая заражения, а 5-7 лет проходит, и вдруг они волнами возникают. Почему это происходит, не совсем понятно. Инфекция не новая, хорошо изученная, существует давно, может даже тысячу лет. Просто про нее сейчас стали говорить. Раньше врачи между собой знали и все. Да и то не все, а в основном инфекционисты», — объяснил Петр Чумаков. По словам профессора, микоплазма не является смертельной инфекцией. «Болезнь лечится. Она не смертельна. Заболевание можно распознать по кашлю. Он такой надсадный, который продолжается довольно долго, и без лечения практически не прекращается. Бывает, как осложнение, приводит к пневмонии. Вызывается очень мелкой бактерией. Это не вирусное заболевание, поэтому к нему и никакой вакцины нет. И в этом нет смысла, потому что все лечится обычными антибиотиками. Только для этого обязательно должен быть поставлен диагноз врачом и были выписаны соответствующие антибиотики. Потому что не каждые могут действовать на микоплазму», — напомнил он. В Роспотребнадзоре 6 декабря заявили о выявлении в России нескольких случаев заболевания микоплазменной пневмонией. По словам ведомства, ситуация в стране находится под контролем. Ранее ВОЗ запросил у Китая информацию о росте на севере страны случаев респираторных заболеваний и пневмоний неясной этиологии у детей. Вскоре на дистанционное обучение начали переводить учеников российских школ. Например, в Курске из-за случаев внебольничной пневмонией, в Нягани (ХМАО), в Костроме, Волгоградской, Псковской области. Официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн 2 декабря сообщил, что в стране распространяются острые респираторные заболевания с уже известными возбудителями. Новых патогенов нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Микоплазма, которая может стать причиной развития пневмонии, не приведет к эпидемии и тем более к пандемии, потому что не имеет к этому потенциала. Об этом в беседе с URA.RU рассказал ученый, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, занимающийся исследованием вирусов и опасных бактерий, профессор, член-корр РАН Петр Чумаков. «У микоплазмы нет не то что пандемического потенциала, но даже и эпидемического, потому что это очень низко заразное заболевание. Обычно заражаются в каких-то очень замкнутых помещениях, когда много народа. Часто бывает в детских садах. Болеют в основном дети и старики. Сезонность для микоплазмы не имеет значения, потому что иногда вообще нет ни одного случая заражения, а 5-7 лет проходит, и вдруг они волнами возникают. Почему это происходит, не совсем понятно. Инфекция не новая, хорошо изученная, существует давно, может даже тысячу лет. Просто про нее сейчас стали говорить. Раньше врачи между собой знали и все. Да и то не все, а в основном инфекционисты», — объяснил Петр Чумаков. По словам профессора, микоплазма не является смертельной инфекцией. «Болезнь лечится. Она не смертельна. Заболевание можно распознать по кашлю. Он такой надсадный, который продолжается довольно долго, и без лечения практически не прекращается. Бывает, как осложнение, приводит к пневмонии. Вызывается очень мелкой бактерией. Это не вирусное заболевание, поэтому к нему и никакой вакцины нет. И в этом нет смысла, потому что все лечится обычными антибиотиками. Только для этого обязательно должен быть поставлен диагноз врачом и были выписаны соответствующие антибиотики. Потому что не каждые могут действовать на микоплазму», — напомнил он. В Роспотребнадзоре 6 декабря заявили о выявлении в России нескольких случаев заболевания микоплазменной пневмонией. По словам ведомства, ситуация в стране находится под контролем. Ранее ВОЗ запросил у Китая информацию о росте на севере страны случаев респираторных заболеваний и пневмоний неясной этиологии у детей. Вскоре на дистанционное обучение начали переводить учеников российских школ. Например, в Курске из-за случаев внебольничной пневмонией, в Нягани (ХМАО), в Костроме, Волгоградской, Псковской области. Официальный представитель Госкомитета по делам здравоохранения КНР Ми Фэн 2 декабря сообщил, что в стране распространяются острые респираторные заболевания с уже известными возбудителями. Новых патогенов нет.