Губернатор ХМАО вручила директору сургутского аэропорта награду от Путина

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила директору аэропорта Сургута Евгению Дьячкову медаль ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Награждение состоялось на церемонии в честь Дня Югры, которая транслировалась на официальной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ второй степени награждается генеральный директор аэропорта „Сургут“ Евгений Дьячков. Награда присвоена за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», — объявили во время церемонии.
Дьячков работает в аэропорту 38 лет. Прошел профессиональный путь от сменного инженера аэродромной службы до руководителя. Возглавляет аэропорт на посту генерального директора более 20 лет.
Ранее URA.RU писало, что Путин наградил директора сургутского аэропорта. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.
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