Директор сургутского аэропорта получил награду от Путина

Дьячков награжден орденом «За заслуги перед отечеством» II степени Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Президент России Владимир Путин наградил директора сургутского аэропорта Евгения Дьячкова медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Информация об этом была опубликована на официальном портале правовой информации.

«Наградить Дьячкова Евгения Николаевича директора акционерного общества „Аэропорт Сургут“ медалью ордена „За заслуги перед отечеством“ II степени», — говорится в указе президента. В документе уточняется, что Дьячков награжден за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Ранее URA.RU сообщало, что Путин наградил работника сургутского аэропорта. Инженеру по электротехническому обеспечению полетов Леониду Житихину присвоено звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».