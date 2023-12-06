06 декабря 2023

Дело о коррупции экс-главы ГИБДД, купившего себе золотой унитаз, направили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. Свердловская область, Верхняя Пышма, оцм, золото, золоты слитки
Экс-силовика обвинили в коррупции и взятках Фото:

Уголовное дело бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова, ставшего популярным после обнаружения в его особняке золотого унитаза, направлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в получении взяток и коррупции.

Спецоперация по задержанию Сафронова и его подчиненных была проведена в июле 2021 года. Его обвинили в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, предает «Национальная служба новостей». Во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова был обнаружен еще 21 дом и шесть автомобилей.

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Уголовное дело бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова, ставшего популярным после обнаружения в его особняке золотого унитаза, направлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. «В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в получении взяток и коррупции. Спецоперация по задержанию Сафронова и его подчиненных была проведена в июле 2021 года. Его обвинили в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, предает «Национальная служба новостей». Во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова был обнаружен еще 21 дом и шесть автомобилей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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