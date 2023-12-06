Дело о коррупции экс-главы ГИБДД, купившего себе золотой унитаз, направили в суд

Уголовное дело бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафронова, ставшего популярным после обнаружения в его особняке золотого унитаза, направлено в суд. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
«В Генеральной прокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова», — говорится в сообщении. Его обвиняют в получении взяток и коррупции.
Спецоперация по задержанию Сафронова и его подчиненных была проведена в июле 2021 года. Его обвинили в получении взяток на сумму 19 миллионов рублей, предает «Национальная служба новостей». Во время обыска в его особняке силовики нашли золотой унитаз. Позже у Сафонова был обнаружен еще 21 дом и шесть автомобилей.
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