06 декабря 2023

Защита обжаловала заочный приговор на 8,5 лет колонии издателю Петру Верзилову*

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Оглашение приговора Виталию Гаврилову в Областном суде. Челябинск, уголовное дело, приговор, фемида, закон, наказание, преступление, правосудие, суд
Верзилова обвинили в распространении ложной информации о ВС РФ Фото:

Заочный приговор издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову (признан Минюстом РФ иноагентом) обжалован стороной защиты. Об этом сообщили в суде.

«Защита обжаловала заочный приговор издателю „Медиазоны“ Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом)» — передает ТАСС информацию суда. Журналист обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии.

«Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».

*Издание «Медиазона» признано в России иноагентом

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Заочный приговор издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову (признан Минюстом РФ иноагентом) обжалован стороной защиты. Об этом сообщили в суде. «Защита обжаловала заочный приговор издателю „Медиазоны“ Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом)» — передает ТАСС информацию суда. Журналист обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии. «Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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