Защита обжаловала заочный приговор на 8,5 лет колонии издателю Петру Верзилову*

Заочный приговор издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову (признан Минюстом РФ иноагентом) обжалован стороной защиты. Об этом сообщили в суде.
«Защита обжаловала заочный приговор издателю „Медиазоны“ Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом)» — передает ТАСС информацию суда. Журналист обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии.
«Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо».
*Издание «Медиазона» признано в России иноагентом
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