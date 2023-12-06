Защита обжаловала заочный приговор на 8,5 лет колонии издателю Петру Верзилову*

07 декабря 2023 в 04:38 Размер текста - 17 +

Верзилова обвинили в распространении ложной информации о ВС РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Заочный приговор издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову (признан Минюстом РФ иноагентом) обжалован стороной защиты. Об этом сообщили в суде. «Защита обжаловала заочный приговор издателю „Медиазоны“ Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом)» — передает ТАСС информацию суда. Журналист обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии. «Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом

Заочный приговор издателю «Медиазоны»* Петру Верзилову (признан Минюстом РФ иноагентом) обжалован стороной защиты. Об этом сообщили в суде. «Защита обжаловала заочный приговор издателю „Медиазоны“ Петру Верзилову (признан в РФ иноагентом)» — передает ТАСС информацию суда. Журналист обвинен в распространении ложной информации о Вооруженных Силах РФ. Ему было назначено наказание в виде 8,5 лет колонии. «Медиазону» признали иностранным агентом в сентябре 2021 года. Одновременно с ним в список Минюста РФ попали его создатель Петр Верзилов, главный редактор Сергей Смирнов и правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо». *Издание «Медиазона» признано в России иноагентом