Вахтовик в ЯНАО перевел миллионы телефонным мошенникам

В Муравленко неизвестные убедили мужчину, что на его имя оформлен кредит

07 декабря 2023 в 10:29 Размер текста - 17 +

Неизвестный представился сотрудником департамента безопасности Росфинмониторинга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители города Муравленко (ЯНАО) лишилась почти 5 млн рублей, переведя деньги мошенникам, представляющимся по телефону сотрудниками служб безопасности финансовых организаций. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО, жертвами аферистов стали местная женщина и вахтовый рабочий. «Мужчине в течение дня поступали звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности различных финансовых организаций. Мошенники поочередно вводили в заблуждение мужчину, убеждая, что на него оформлен кредит, который нужно срочно «погасить», — сообщается на официальном сайте окружного УМВД. Неизвестный представился сотрудником департамента безопасности Росфинмониторинга и убедил перевести имеющиеся на карте деньги якобы для уменьшения кредитного потенциала. Поддавшись на уловки аферистов, он оформил на их счета почти 2,5 млн рублей. Следственное отделение ОМВД России по городу Муравленко возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.

Жители города Муравленко (ЯНАО) лишилась почти 5 млн рублей, переведя деньги мошенникам, представляющимся по телефону сотрудниками служб безопасности финансовых организаций. Как сообщили в пресс-службе ОМВД России по ЯНАО, жертвами аферистов стали местная женщина и вахтовый рабочий. «Мужчине в течение дня поступали звонки от аферистов, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности различных финансовых организаций. Мошенники поочередно вводили в заблуждение мужчину, убеждая, что на него оформлен кредит, который нужно срочно «погасить», — сообщается на официальном сайте окружного УМВД. Неизвестный представился сотрудником департамента безопасности Росфинмониторинга и убедил перевести имеющиеся на карте деньги якобы для уменьшения кредитного потенциала. Поддавшись на уловки аферистов, он оформил на их счета почти 2,5 млн рублей. Следственное отделение ОМВД России по городу Муравленко возбудило уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Ведется следствие.