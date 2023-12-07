Baza: установлена личность стрелявшей в гимназии Брянска

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Стрельбу в брянской гимназии устроила 14-летняя Алина, пишет Baza Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Установлена личность восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в гимназии в Брянске. Ею оказалась 14-летняя Алина.

«Ей оказалась 14-летняя девочка по имени Алина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что иные подробности выясняются.

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Установлена личность восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в гимназии в Брянске. Ею оказалась 14-летняя Алина. «Ей оказалась 14-летняя девочка по имени Алина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что иные подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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