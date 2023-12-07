Baza: установлена личность стрелявшей в гимназии Брянска

Стрельбу в брянской гимназии устроила 14-летняя Алина, пишет Baza
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Установлена личность восьмиклассницы, которая открыла стрельбу в гимназии в Брянске. Ею оказалась 14-летняя Алина.
«Ей оказалась 14-летняя девочка по имени Алина», — сообщает telegram-канал Mash. Там добавили, что иные подробности выясняются.
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