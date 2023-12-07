В МВД подтвердили информацию о пострадавших в Брянске при стрельбе

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Обрушение надземного перехода на трассе Челябинск -Курган. Курган, полиция, скорая помошь
Три человека пострадали после стрельбы в гимназии Брянска, заявили в МВД Фото:
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В гимназии Брянска в результате стрельбы пострадали три человека. Об этом рассказали в УМВД России по Брянской области.

«В результате стрельбы пострадали три человека», — сообщает telegram-канал МВД. Там добавили, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия после получения сообщения о стрельбе. По предварительным данным, одна из учениц проникла в здание гимназии, имея при себе огнестрельное оружие, и совершила несколько выстрелов. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, и ведется расследование данного случая, заключили в МВД.

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В гимназии Брянска в результате стрельбы пострадали три человека. Об этом рассказали в УМВД России по Брянской области. «В результате стрельбы пострадали три человека», — сообщает telegram-канал МВД. Там добавили, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия после получения сообщения о стрельбе. По предварительным данным, одна из учениц проникла в здание гимназии, имея при себе огнестрельное оружие, и совершила несколько выстрелов. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, и ведется расследование данного случая, заключили в МВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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