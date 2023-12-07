В МВД подтвердили информацию о пострадавших в Брянске при стрельбе

Три человека пострадали после стрельбы в гимназии Брянска, заявили в МВД
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
В гимназии Брянска в результате стрельбы пострадали три человека. Об этом рассказали в УМВД России по Брянской области.
«В результате стрельбы пострадали три человека», — сообщает telegram-канал МВД. Там добавили, что сотрудники полиции незамедлительно выехали на место происшествия после получения сообщения о стрельбе. По предварительным данным, одна из учениц проникла в здание гимназии, имея при себе огнестрельное оружие, и совершила несколько выстрелов. После этого девушка покончила с собой. Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются, и ведется расследование данного случая, заключили в МВД.
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