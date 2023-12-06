В Перми начал работу университет «МГУ имени Петра Великого»

07 декабря 2023 в 13:50 Размер текста - 17 +

Направления связанные с ИТ-специальностями наиболее востребованы в АНО - Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Перми начала работу автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный гуманитарный университет имени императора Петра Великого» (МГУ). Согласно информации, представленной на сайте учреждения, лицензию на образовательную деятельность АНО получила в июне. Ректором университета является Дарья Катальникова. Сейчас «МГУ имени Петра Великого» предоставляет образовательные программы по шести дисциплинам. Как рассказал URA.RU и. о. заведующего кафедрой общих и специальных дисциплин Владимир Куралин, основная задача университета — создать цикл беспрерывного образования: начиная от колледжа, заканчивая вузом. «Очень популярны направления, связанные с ИТ-специальностями. К примеру, это „Информационные системы и программирование“ и „Оператор информационных систем и ресурсов“. Идет обучение также и по гуманитарным программам: „Право и судебное администрирование“ и „Преподавание в начальных классах, ‚Финансы‘, — сказал Куралин. АНО привлекает к образовательному процессу преподавателей из различных вузов, в том числе, Пермского края. Так, из Кургана привлечен доктор экономических наук, член УрО РАН Наталья Логачева. Всего договоры заключены с порядка 40 преподавателями. Занятия проводятся как онлайн, так и оффлайн. Минимальный срок обучения в университете после 9 класса составляет 1 год 10 месяцев, максимальный — 3 года 10 месяцев. Обучение ведется как онлайн, так и оффлайн: один из учебных корпусов университета расположен на Куйбышева, 37. Сейчас «МГУ имени Петра Великого» решает вопрос о приобретении второго здания под кампус в Индустриальном районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми начала работу автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный гуманитарный университет имени императора Петра Великого» (МГУ). Согласно информации, представленной на сайте учреждения, лицензию на образовательную деятельность АНО получила в июне. Ректором университета является Дарья Катальникова. Сейчас «МГУ имени Петра Великого» предоставляет образовательные программы по шести дисциплинам. Как рассказал URA.RU и. о. заведующего кафедрой общих и специальных дисциплин Владимир Куралин, основная задача университета — создать цикл беспрерывного образования: начиная от колледжа, заканчивая вузом. «Очень популярны направления, связанные с ИТ-специальностями. К примеру, это „Информационные системы и программирование“ и „Оператор информационных систем и ресурсов“. Идет обучение также и по гуманитарным программам: „Право и судебное администрирование“ и „Преподавание в начальных классах, ‚Финансы‘, — сказал Куралин. АНО привлекает к образовательному процессу преподавателей из различных вузов, в том числе, Пермского края. Так, из Кургана привлечен доктор экономических наук, член УрО РАН Наталья Логачева. Всего договоры заключены с порядка 40 преподавателями. Занятия проводятся как онлайн, так и оффлайн. Минимальный срок обучения в университете после 9 класса составляет 1 год 10 месяцев, максимальный — 3 года 10 месяцев. Обучение ведется как онлайн, так и оффлайн: один из учебных корпусов университета расположен на Куйбышева, 37. Сейчас «МГУ имени Петра Великого» решает вопрос о приобретении второго здания под кампус в Индустриальном районе.