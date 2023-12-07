Общественные обсуждения по вопросу строительства дороги состоялись в ноябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске утвердили проект новой дороги в Центральном и Калининском районах города. Трасса будет проложена от перекрестка улиц Чичерина и Университетской набережной до берега реки Миасс. Инициатор застройки — ООО «РМК Арена», сообщается на сайте мэрии.

«Общественные обсуждения считать состоявшимися. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке территории для размещения автодороги от Университетской набережной до набережной реки Миасс в Центральном и Калининском районах города Челябинска», — говорится на сайте.

Общественные обсуждения проходили с помощью портала госуслуг, где замечания и предложения принимались в период с 21 по 30 ноября 2023 года. Также отправлять рекомендации можно было по почте в управление архитектуры города. В Доме архитектора одновременно открылась экспозиция, консультирование по ней осуществляла проектная организация «Высота». В ходе обсуждения проекта вопросов и замечаний не поступило.

Общая площадь будущей трассы, согласно документации, составит 1 тысячу 600 квадратных метров, ее ширина будет равна 32 квадратным метрам. Магистраль пройдет в рекреационной зоне вблизи набережной реки Миасс и станет продолжением улицы Чичерина к набережной.

В ходе обсуждения вопросов использования земли под дорогу, замечаний не поступило Скрин: сайт администрации г. Челябинска