Путин раскрыл, как выросли зарплаты россиян

Путин заявил о важности роста доходов россиян
Заработные платы в России увеличились на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%», — рассказал Путин. По его словам, рост доходов — это важный фактор с точки зрения экономического развития внутреннего состояния общества. Кроме того, Путин отметил, что это необходимо для повышения производительности труда.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!