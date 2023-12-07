Путин раскрыл, как выросли зарплаты россиян

Путин: зарплаты россиян выросли на 7%

07 декабря 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

Путин заявил о важности роста доходов россиян Фото: Владимир Андреев © URA.RU Заработные платы в России увеличились на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%», — рассказал Путин. По его словам, рост доходов — это важный фактор с точки зрения экономического развития внутреннего состояния общества. Кроме того, Путин отметил, что это необходимо для повышения производительности труда.

Заработные платы в России увеличились на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%», — рассказал Путин. По его словам, рост доходов — это важный фактор с точки зрения экономического развития внутреннего состояния общества. Кроме того, Путин отметил, что это необходимо для повышения производительности труда.