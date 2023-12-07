Путин раскрыл, как выросли зарплаты россиян

Путин: зарплаты россиян выросли на 7%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заключительная пресс-конференция президента России Владимира Путина по окончанию визита в Китай. Пекин, КНР, путин владимир
Путин заявил о важности роста доходов россиян Фото:

Заработные платы в России увеличились на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%», — рассказал Путин. По его словам, рост доходов — это важный фактор с точки зрения экономического развития внутреннего состояния общества. Кроме того, Путин отметил, что это необходимо для повышения производительности труда.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Заработные платы в России увеличились на 7%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Рост реальных зарплат в России на сегодняшний момент составляет 7%, реальных доходов населения — 4,4%», — рассказал Путин. По его словам, рост доходов — это важный фактор с точки зрения экономического развития внутреннего состояния общества. Кроме того, Путин отметил, что это необходимо для повышения производительности труда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...