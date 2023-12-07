Курганская область попала в рейтинг регионов с самым дешевым топливом

Курганская область попала в топ-3 регионов с самым доступным бензином Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская область вошла в рейтинг регионов Российской Федерации с самым дешевым дизелем и бензином. Средняя стоимость литра горючего ниже среднероссийского показателя и ниже, чем в среднем по Уральскому федеральному округу. Об этом сообщается на сайте курганского филиала Центра агроаналитики.

«На 27 ноября 2023 года средняя потребительская цена на дизельное топливо в Курганской области составляла 62 рубля за литр. Это ниже, чем в среднем в Уральском федеральном округе (65 рублей) и в России (64 рубля), на 4,2 и 3,4% соответственно. Это также самое дешевое дизельное топливо в УрФО. Самым дорогим оно оказалось для жителей Ханты-Мансийского автономного округа (69 рублей)», — указано на сайте Центра Агроаналитики.

Стоимость бензина автомобильной марки АИ-92 в Курганской области составила 47 рублей, что на 3% ниже, чем в среднем по УрФО, а также на 6% ниже, чем в среднем по России. Бензин АИ-95 в регионе также имеет самую низкую стоимость по всему УрФО — 51 рубль за литр. Это на 3,2% ниже среднего показателя в Уральском федеральном округе и на 6,7% меньше, чем в среднем в стране. Премиальная марка бензина АИ-98 в Курганской области также является самой дешевой. Средняя стоимость в регионе составила 66 рублей, что на 2,5% ниже среднего показателя в округе и на 3,6% ниже среднероссийского уровня.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области дешевели бензин и дизель. Практически все марки бензина, на тот момент, подешевели, кроме премиальной АИ-98.