Путин пошутил над желанием главы ВТБ стать султаном

07 декабря 2023 в 18:48 Размер текста - 17 +

Костин захочет стать султаном после похвалы наследного принца, заявил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пошутил над тем, что глава ВТБ Андрей Костин хочет стать султаном. Это было сказано после похвалы Костина со стороны наследного принца, министра молодежи, культуры и спорта султаната Оман Зиязинома бен Хайсамом Аль Саида. «Вы Костина особо не нахваливайте. А то он тоже захочет быть султаном», — заявил Путин на встрече с наследным принцем Оманом. Ранее Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым. Он заявил, что «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам.

Президент РФ Владимир Путин пошутил над тем, что глава ВТБ Андрей Костин хочет стать султаном. Это было сказано после похвалы Костина со стороны наследного принца, министра молодежи, культуры и спорта султаната Оман Зиязинома бен Хайсамом Аль Саида. «Вы Костина особо не нахваливайте. А то он тоже захочет быть султаном», — заявил Путин на встрече с наследным принцем Оманом. Ранее Путин пошутил над министром финансов Антоном Силуановым. Он заявил, что «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам.