Путин пошутил над Силуановым

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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимр Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых Фото:

Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос о расширении действия «Менделевской карты».

«Механизм понятен. Сказать Силуанову, давай деньги, он будет плакать: „Денег нет“» — заявил Путин в ходе встреч, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».

«Менделеевская карта» — это всероссийский проект по поддержке талантливой молодежи и молодых ученых. Инициатором выступает партия «Единая Россия».

Конгресс молодых ученых собрал 29 ноября представителей науки, экономики и правительства. В ходе встречи Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны.

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Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос о расширении действия «Менделевской карты». «Механизм понятен. Сказать Силуанову, давай деньги, он будет плакать: „Денег нет“» — заявил Путин в ходе встреч, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Менделеевская карта» — это всероссийский проект по поддержке талантливой молодежи и молодых ученых. Инициатором выступает партия «Единая Россия». Конгресс молодых ученых собрал 29 ноября представителей науки, экономики и правительства. В ходе встречи Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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