Путин пошутил над Силуановым

Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос о расширении действия «Менделевской карты».
«Механизм понятен. Сказать Силуанову, давай деньги, он будет плакать: „Денег нет“» — заявил Путин в ходе встреч, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24».
«Менделеевская карта» — это всероссийский проект по поддержке талантливой молодежи и молодых ученых. Инициатором выступает партия «Единая Россия».
Конгресс молодых ученых собрал 29 ноября представителей науки, экономики и правительства. В ходе встречи Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны.
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