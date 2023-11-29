Путин пошутил над Силуановым

29 ноября 2023 в 23:24 Размер текста - 17 +

Владимр Путин принял участие в Конгрессе молодых ученых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос о расширении действия «Менделевской карты». «Механизм понятен. Сказать Силуанову, давай деньги, он будет плакать: „Денег нет“» — заявил Путин в ходе встреч, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Менделеевская карта» — это всероссийский проект по поддержке талантливой молодежи и молодых ученых. Инициатором выступает партия «Единая Россия». Конгресс молодых ученых собрал 29 ноября представителей науки, экономики и правительства. В ходе встречи Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны.

Министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», когда узнает о дополнительных предложениях по бюджетным расходам. Так пошутил президент РФ Владимир Путин на встрече с молодыми учеными, отвечая на вопрос о расширении действия «Менделевской карты». «Механизм понятен. Сказать Силуанову, давай деньги, он будет плакать: „Денег нет“» — заявил Путин в ходе встреч, которая транслировалась в эфире телеканала «Россия 24». «Менделеевская карта» — это всероссийский проект по поддержке талантливой молодежи и молодых ученых. Инициатором выступает партия «Единая Россия». Конгресс молодых ученых собрал 29 ноября представителей науки, экономики и правительства. В ходе встречи Путин назвал развитие генетики судьбоносным решением для страны.