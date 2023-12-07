Экс-глава МИД Австрии высказалась о репрессиях в России

Кнайсль не заметила репрессий в РФ в своем окружении
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Федеральный просветительский марафон Знание.Первые. Второй день. Москва, кнайсль карин
По словам Кнайсль, она не видит репрессий в РФ и может работать в стране Фото:

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что не заметила репрессий в своем окружении в России. Об этом она заявила, отвечая на вопросы западных СМИ. По ее словам, она может полноценно работать в российской сфере образования, испытывая «академическую свободу».

«Никаких репрессий в своем ближайшем окружении я пока не видела», — приводит слова Кнайсль BBC. Она добавила, что может работать в России, при этом испытывая «академическую свободу». По словам Кнайсль, именно этого ей не хватало во время преподавания в университетах Европейского Союза.

Карин Кнайсль напомнили об одном из примеров репрессий в России. Художницу Сашу Скочиленко 17 ноября отправили в колонию на семь лет за распространение фейков о ВС РФ. Экс-глава МИД Австрии ответила, что ее не касается данное дело.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в истории РФ не должны повторяться политические репрессии. Он также пригрозил, что в случае, если в Латвии продолжат по-свински относиться к проживающему там русскоязычному населению, сами власти скоро столкнутся с подобным отношением.

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что не заметила репрессий в своем окружении в России. Об этом она заявила, отвечая на вопросы западных СМИ. По ее словам, она может полноценно работать в российской сфере образования, испытывая «академическую свободу». «Никаких репрессий в своем ближайшем окружении я пока не видела», — приводит слова Кнайсль BBC. Она добавила, что может работать в России, при этом испытывая «академическую свободу». По словам Кнайсль, именно этого ей не хватало во время преподавания в университетах Европейского Союза. Карин Кнайсль напомнили об одном из примеров репрессий в России. Художницу Сашу Скочиленко 17 ноября отправили в колонию на семь лет за распространение фейков о ВС РФ. Экс-глава МИД Австрии ответила, что ее не касается данное дело. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в истории РФ не должны повторяться политические репрессии. Он также пригрозил, что в случае, если в Латвии продолжат по-свински относиться к проживающему там русскоязычному населению, сами власти скоро столкнутся с подобным отношением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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