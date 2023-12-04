Путин: политических репрессий в истории России больше быть не должно

Политические репрессии не должны повторяться в истории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Мы имеем в виду самых разных людей, когда говорим о жертвах политических репрессий. Это и те, кто был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся за решеткой в силу разных внутриполитических причин. Все это важно, но для нас важнее другое. Важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны», — заявил Путин во время заседания Совета по правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».
Ранее президент заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Также он пригрозил, что если в Латвии продолжат относиться по-свински к проживающему там русскоязычному населению, то скоро власти столкнутся с подобным отношением.
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