04 декабря 2023

Путин: политических репрессий в истории России больше быть не должно

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Совместное заявление президентов России и Киргизстана по итогам переговоров в Бишкеке. Бишкек, Киргизская республика, путин владимир
Жертвами репрессий были и сторонники, и противники советского строя, отметил Владимир Путин Фото:

Политические репрессии не должны повторяться в истории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы имеем в виду самых разных людей, когда говорим о жертвах политических репрессий. Это и те, кто был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся за решеткой в силу разных внутриполитических причин. Все это важно, но для нас важнее другое. Важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны», — заявил Путин во время заседания Совета по правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Ранее президент заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Также он пригрозил, что если в Латвии продолжат относиться по-свински к проживающему там русскоязычному населению, то скоро власти столкнутся с подобным отношением.

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Политические репрессии не должны повторяться в истории России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Мы имеем в виду самых разных людей, когда говорим о жертвах политических репрессий. Это и те, кто был противником советского строя, и сторонники, но оказавшиеся за решеткой в силу разных внутриполитических причин. Все это важно, но для нас важнее другое. Важнее, чтобы ничего подобного не повторялось в истории нашей страны», — заявил Путин во время заседания Совета по правам человека. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Ранее президент заявил, что Россия вышла из ряда международных правозащитных организаций, так как они превратились в «позорный конкурс русофобов». Также он пригрозил, что если в Латвии продолжат относиться по-свински к проживающему там русскоязычному населению, то скоро власти столкнутся с подобным отношением.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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