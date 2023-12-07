Путин провел переговоры с президентом Ирана

У России и Ирана есть большие инфраструктурные проекты. Также в полной мере идет процесс строительства железной дороги «Север — Юг». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
«У нас большие инфраструктурные проекты… Сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги „Север — Юг“», — подчеркнул глава государства. Он также добавил, что традиционно между странами продолжается работа в энергетической сфере. Трансляция переговоров велась на платформе
Президент России также предложил обсудить конфликт между Палестиной и Израилем. «Конечно, для нас очень важно обменяться мнениями по ситуации в регионе, особенно в том, что касается ситуации в Палестине», — отметил Путин. Он добавил, что в настоящий момент отношения с Ираном развивается благоприятно, и подчеркнул, что товарооборот между странами вырос в общей сложности на 20%.
Ибрахим Раиси в свою очередь сказал, что конфликт на Ближнем Востоке является преступлением. «Это геноцид и преступление против человечности», — прокомментировал президент Ирана ситуацию в Газе. Также Раиси пригласил главу российского государства приехать с ответным визитом в Тегеран. Путин ответил ему, что воспользуется данным приглашением.
Во время переговоров Владимир Путин поведал своему коллеге, что хотел провести встречу в Тегеране, когда пролетал над Ираном. Однако Ибрахим Раиси уже собирался улетать Москву.
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