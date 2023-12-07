Путин рассказал, как хотел заехать в гости к президенту Ирана

Путин не смог заехать в гости к президенту Ирана, потому что тот поехал в Москву
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Президент России Владимир Путин на завершающей пресс-конференции по итогам форума "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Путин не смог заглянуть в гости к главе Ирана Фото:

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, пролетая над территорией Ирана, хотел заехать в гости президенту страны Эбрахиму Раиси. Но ему не удалось этого сделать, потому что иранский глава собирался вылетать в Москву.

«Вчера, знаете, я был там в регионе, в соседнем. И прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться», — заявил Путин во время встречи с президентом Ирана, трансляция которой велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что не смог этого сделать из-за того, что Раиси уже собрался вылетать в столицу России.

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Президент РФ Владимир Путин рассказал, что, пролетая над территорией Ирана, хотел заехать в гости президенту страны Эбрахиму Раиси. Но ему не удалось этого сделать, потому что иранский глава собирался вылетать в Москву. «Вчера, знаете, я был там в регионе, в соседнем. И прямо пролетал над территорией вашей страны и хотел вообще приземлиться и прямо в Тегеране встретиться», — заявил Путин во время встречи с президентом Ирана, трансляция которой велась на телеканале «Россия-24». Он добавил, что не смог этого сделать из-за того, что Раиси уже собрался вылетать в столицу России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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