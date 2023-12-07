Ученицам школ искусств в ЯНАО вручили стипендии фонда «Новые имена»

Троим воспитанницам школ искусств вручили награды за профессионализм

08 декабря 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Детям из ЯНАО вручили награды за выдающиеся успехи в сфере искусства Фото: Илья Московец © URA.RU В Салехарде (ЯНАО) в финале концертной программы известного пианиста, троим воспитанницам детских школ искусств были вручены стипендии за высокий уровень профессионализма. Награды юным ямальцам передали глава округа Дмитрий Артюхов и музыкант Денис Мацуев, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Стипендии Благотворительного фонда „Новые имена“ имени Иветты Вороновой получили три ямальские воспитанницы ДШИ. Престижные награды получили: учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ П.И. Чайковского города Ноябрьска Ульяна Желнина, Тамара Кукушкина, которая обучается по классу трубы в ДШИ №2 города Надыма и учащаяся по классу гитары ДШИ имени Е.В. Образцовой города Салехарда Ярослава Гераськина», — говорится в сообщении. Девочки являются лауреатами многих окружных, всероссийских и международных конкурсов. Юные музыканты и художница получат по 50 тысяч рублей и станут участниками творческой смены в Суздале. Благотворительный фонд оплатит детям проезд и участие в международной летней творческой школы.

В Салехарде (ЯНАО) в финале концертной программы известного пианиста, троим воспитанницам детских школ искусств были вручены стипендии за высокий уровень профессионализма. Награды юным ямальцам передали глава округа Дмитрий Артюхов и музыкант Денис Мацуев, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Стипендии Благотворительного фонда „Новые имена“ имени Иветты Вороновой получили три ямальские воспитанницы ДШИ. Престижные награды получили: учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ П.И. Чайковского города Ноябрьска Ульяна Желнина, Тамара Кукушкина, которая обучается по классу трубы в ДШИ №2 города Надыма и учащаяся по классу гитары ДШИ имени Е.В. Образцовой города Салехарда Ярослава Гераськина», — говорится в сообщении. Девочки являются лауреатами многих окружных, всероссийских и международных конкурсов. Юные музыканты и художница получат по 50 тысяч рублей и станут участниками творческой смены в Суздале. Благотворительный фонд оплатит детям проезд и участие в международной летней творческой школы.