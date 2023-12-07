07 декабря 2023

Ученицам школ искусств в ЯНАО вручили стипендии фонда «Новые имена»

Троим воспитанницам школ искусств вручили награды за профессионализм
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Екатеринбурга в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, кубки, награды, стенд, детская школа искусств
Детям из ЯНАО вручили награды за выдающиеся успехи в сфере искусства Фото:

В Салехарде (ЯНАО) в финале концертной программы известного пианиста, троим воспитанницам детских школ искусств были вручены стипендии за высокий уровень профессионализма. Награды юным ямальцам передали глава округа Дмитрий Артюхов и музыкант Денис Мацуев, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Стипендии Благотворительного фонда „Новые имена“ имени Иветты Вороновой получили три ямальские воспитанницы ДШИ. Престижные награды получили: учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ П.И. Чайковского города Ноябрьска Ульяна Желнина, Тамара Кукушкина, которая обучается по классу трубы в ДШИ №2 города Надыма и учащаяся по классу гитары ДШИ имени Е.В. Образцовой города Салехарда Ярослава Гераськина», — говорится в сообщении.

Девочки являются лауреатами многих окружных, всероссийских и международных конкурсов. Юные музыканты и художница получат по 50 тысяч рублей и станут участниками творческой смены в Суздале. Благотворительный фонд оплатит детям проезд и участие в международной летней творческой школы.

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В Салехарде (ЯНАО) в финале концертной программы известного пианиста, троим воспитанницам детских школ искусств были вручены стипендии за высокий уровень профессионализма. Награды юным ямальцам передали глава округа Дмитрий Артюхов и музыкант Денис Мацуев, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. «Стипендии Благотворительного фонда „Новые имена“ имени Иветты Вороновой получили три ямальские воспитанницы ДШИ. Престижные награды получили: учащаяся по классу изобразительного искусства ДШИ П.И. Чайковского города Ноябрьска Ульяна Желнина, Тамара Кукушкина, которая обучается по классу трубы в ДШИ №2 города Надыма и учащаяся по классу гитары ДШИ имени Е.В. Образцовой города Салехарда Ярослава Гераськина», — говорится в сообщении. Девочки являются лауреатами многих окружных, всероссийских и международных конкурсов. Юные музыканты и художница получат по 50 тысяч рублей и станут участниками творческой смены в Суздале. Благотворительный фонд оплатит детям проезд и участие в международной летней творческой школы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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